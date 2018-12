El increíble viral que llama a no contratar mujeres

Un increíble mensaje de WhatsApp se hace viral y asegura que no hay que ayudar a una mujer en nada, ni siquiera si está accidentada.

El mensaje, que no tiene autor, confunde serias denuncias de violaciones como la de Thelma Fadín contra Juan Darthes con acercarse a una mujer, es decir, equipara la situación de una menor de edad que fue violada por un mayor con colaborar, dialogar o cambiar la rueda de un coche.

Agrega que la calle está "peligrosa" para los varones, y que si alguien tiene una empresa tiene que descartar a las mujeres o no contratarlas.

"Hombres mucho cuidado esto no es un chiste hay que tomarlo en serio y empezar a protegerse. Más allá de que estamos a favor de que vayan presos todos los abusadores y violadores creemos que la gran mayoría de los hombres no tienen esa conducta entonces queremos dejar como un consejo los cuidados a tener hoy en día donde la calle cada día está más peligrosa para los hombres", afirma.

El mensaje, mal escrito, ordena dejar sin trabajo al género femenino, con lo que el autor, que se define como hombre de bien, está incurriendo en discriminación lisa y llana.

"En primer lugar si ustedes son un empleador le recomendamos no tomar mujeres como empleadas no ayudar a ninguna mujer en la calle así sea una simple consulta de una calle no intervenir en ningún accidente donde esté involucrada una mujer no intervenir ante un asalto donde esté involucrada una mujer no ayudar a ninguna mujer a cargar un bulto o algo por el estilo no ayudar a mujeres en ruta o en calles donde han tenido una avería con un vehículo no tomar medios públicos como taxis o remises donde la conductora es una mujer no ingresar a ningún hogar donde se ha pedido un presupuesto y la ocupante es una mujer sola. A tener mucho cuidado hombres la calle esta peligrosa para nosotros aún para los hombres que guardamos una honestidad desde nuestro nacimiento.colabora reenviando a tus contactos masculinos este mensaje les será de mucha utilidad".

