El hombre con el pene más grande del mundo no puede encontrar trabajo

Roberto Esquivel Cabrera, de 55 años, proveniente de Saltillo, México, es el hombre con el pene más grande del mundo (mide 48 centímetros de largo), y lo ha conseguido ubicando pesas en su miembro a lo largo de su vida desde que era un adolescente.





De todas maneras, ahora debe recibir beneficios por parte del Estado ya que, no solo fue registrado como persona discapacitada, sino que tampoco puede encontrar trabajo porque no le entran los uniformes que le dan. Además, no puede arrodillarse ni correr rápido, un hecho que a las empresas les molesta. "Dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen", dijo.

pene2.jpg



El mexicano fue noticia en todo el mundo por tener el récord no oficial del pene más grande del mundo, superando al actor estadounidense Jonah Falcon, cuyo miembro erecto mide 34 centímetros.





Sin embargo, a pesar de ser superdotado, su pene le ha causado innumerables problemas de salud, incluyendo frecuentes infecciones urinarias. Además, no puede dormir boca abajo y debe atar su miembro al cuerpo para poder dormir cómodo.

pene3.jpg



Su doctor, Jesús David Salazar Gonzales, le advirtió que debe pasar por el quirófano para tener una vida mejor. "Lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado y para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos".