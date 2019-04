El gran dilema: ¿sirve tomarse un tiempo en la relación de pareja?

Tomarse un tiempo es el equivalente a poner tu relación de pareja en "hospitalización", requiere de un tratamiento a fondo o, incluso una operación y siempre existe la posibilidad de que alguno abandone la tripulación, aunque durante esos días en el hospital esperas, y él también, que todo mejore. Según los expertos, los hombres son más reacios a este tipo de decisiones porque somos las mujeres las que lo sugerimos más a menudo.





"Ellos tienden a pensar que esta pausa no es sino la antesala de la ruptura y no ven demasiada utilidad en ella. Las mujeres, sin embargo, están acostumbradas desde pequeñas a hablar de sus sentimientos, movilizarán su red social de apoyo, empiezan a darle vueltas al problema y a buscar soluciones. Los hombres, principalmente los de mediana edad lo hablan con los amigos, pero nunca llegan a mostrarse vulnerables, lo que les impide llegar hasta el fondo de la ocasión", explicó Iván Rotella, sexólogo, terapeuta de pareja a El País.





El experto es claro en que: "De todas maneras, si la situación es grave, se recomienda la ayuda de un profesional porque es fácil que tú o él tengan una visión parcial y personal del problema y por sí mismos sean incapaces de ver la perspectiva del otro. Claro, en esa terapia de pareja deben ir los dos a la consulta", añadió.





Por su parte, Iván Rostella añadió que el secreto de una convivencia armoniosa está en no olvidar que ambos son seres independientes y que para llevarte bien con tu pareja primero tienes que hacerlo contigo misma. Esto significa que tienes que concederte tiempo para ti y no planificar todo juntos. Haz cosas sola, con tus amigas porque esto evita esa sobredosis y empacho que los lleva a esa necesidad de ayuno.





Cuándo las mujeres piden un break

1. Cuando los pleitos no acaban: La comunicación es vital en cualquier relación. Si en la tuya está fallando porque notas que las discusiones son pan de cada día, quizá sea momento de tomarse un tiempo para pensar y comprender la dimensión de lo que sucede. O bien, ir a terapia de pareja para tratar de encontrar la manera de arreglar sus diferencias.





2. No perdonar con sinceridad: Si él te fue infiel y dices que los perdonas, pero de la boca hacia afuera y no de corazón. O bien, la que fallaste fuiste tú y hasta el momento tu chico no ha logrado superar ese episodio. ¡No confía en ti!





3. Cero sexo: El sexo no lo es todo, pero es una necesidad básica porque es un momento de conexión y ni qué se diga para liberar endorfinas, hormonas relacionadas con que se te quite el estrés y responsables de mejorar tu autoestima. Si antes eran maravillosos en la cama, y ahora con costos y te da un beso de buenas noches, te has dado cuenta de que está distante, de mal humor... habla con él.





4. No hay tiempo para dos: Al inicio todo parece cuento de hadas, pasan tiempo de calidad; no obstante, una vez que avanzó tu relación dejaron de pasar tiempo juntos por hacer cada uno por su lado las suyas. Tienes dos caminos, separarte con fecha de retorno o poner las cartas sobre la mesa para saber qué sucede.





Ahora bien, este break trae sus consecuencias. Te las decimos para que estés preparada:

-Abre puertas para que los problemas de comunicación aumenten porque se supone que esa pausa significa cero contacto físico, por WhatsApp y demás. No tendrás la oportunidad de hablar, resolver y posiblemente te entrarán dudas.





-Hace la ruptura más dolorosa porque a ambos les crea una falsa esperanza de que funcionará, pero si tienen problemas fuertes, es posible que no sean compatibles.





-El break NO resuelve nada, dicen los expertos. Ok, le pides un tiempo, ambos se sienten liberados en el momento, pero con los días te das cuenta de que lo extrañas, él comienza a enviar flores, cartas y mensajes de texto para pedir verte. Días después notarás que con esos días separados no resolvieron nada. Dale solamente unas semanas y te darás cuenta de que regresarán a lo mismo, las personas no cambian después de una ruptura pequeña.





-Le provocarás resentimiento a tu pareja. Si fuiste tú la que la pediste o viceversa, te sentirás confundida y resentida. ¿Por qué quieres o te pide un break? ¿Qué no te está diciendo?





-Es inmaduro. Si no le ves futuro, ¿para qué postergarlo? En este caso no es saludable que vayas despacio, sé adulta, identifica tus emociones, lo que quieres y toma una decisión.





-Si pides tiempo, es posible que no te interese ese chico. Tu relación no es como los videojuegos, a los que les pones pausa y luego sigues jugando.





En ese tiempo, tener o no sexo

Los especialistas son claros y dicen que si la pareja quedó en darse un break, pero siguen teniendo relaciones sexuales, supone buen pronóstico porque significa que todavía existe atracción y que a pesar de los problemas hay solución. La falta de deseo sí es un problema mayor.





Fuente: siempremujer