El estrés del hincha en el Mundial: el corazón también se la juega

El Mundial Rusia 2018 ya empezó y la emoción y nerviosismo que genera en los hinchas puede ser peligroso para su salud.

El estrés emocional, que va creciendo durante los 90 minutos de un partido que puede definir si el equipo sigue en el torneo o quedar afuera, es potencialmente capaz de aumentar el riesgo de padecer problemas en el corazón. Y puede llevar a que las personas con antecedentes de enfermedad cardíaca desarrollen infartos o arritmias.

Palpitaciones, sudoración y nerviosismo, son frecuentes en muchos fanáticos del fútbol en los momentos de los partidos definitorios. Asimismo, si las sensaciones se intensifican y persisten con fuerte dolor prolongado en el pecho o el brazo izquierdo, súbito sudor frío, cambios en el ritmo cardíaco o mareos, se debe consultar al médico.









Mundial corazon info.jpg







Durante anteriores torneos mundialistas se ha detectado un aumento de la incidencia de ataques cardíacos, sobre todo en partidos definitorios. Una investigación publicada en la revista médica de Estados Unidos The New England Journal of Medicine demostró que en Alemania 2006 cada vez que jugaba el equipo local se triplicaban las consultas de los hombres y se duplicaban las de las mujeres. El día con mayor cantidad de visitas a hospitales se dio cuando Alemania eliminó a Argentina por penales. Además, estudios científicos realizados durante el Mundial de Francia de 1998 demostraron que las internaciones por motivos cardíacos aumentaron un 25 por ciento en Inglaterra luego de que Argentina derrotara a ese país por penales.





Para evitar riesgos cardiovasculares generados por el estrés emocional que provocan los partidos de la Selección, el Ministerio de Salud de la Nación aconseja:

Tomarse un descanso alejado del televisor y caminar durante el entretiempo para distraerse.

Evitar la clásica picada (snacks, fiambres, gaseosas) con elevados niveles de sales y minerales ya que puede elevar la presión arterial.

Optar por picadas más saludables e incluir frutas y verduras.

Evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas en abundancia debido a que pueden aumentar la presión arterial.

No mirar el partido solo, hacerlo acompañado de amigos y familia para estar en un ambiente más relajado.

Recordar tomar la medicación correspondiente, en caso de que haya sido recetado por el médico.