Tras el papelón del seleccionado frente a los croatas, muchos hinchas apuntaron contra el técnico: lo insultaron en el estadio y fue criticado por no tener liderazgo en el vestuario. Así, salieron a la luz cuestiones sobre la vida del DT que habían sido pasadas por alto en otro momento.





Al desembarcar en Europa para dirigir al Sevilla de España, Sampaoli cambió por completo su look. Pasó a usar ropa ajustada y decidió cubrirse los brazos con tatuajes, la mayoría en honor a bandas de rock nacionales.

mv94fkyt copia.jpg



Mas allá de los grandes dibujos y colores que eligió el entrenador para su piel, el tatuaje que más llamó la atención fue uno en la cara interna de su antebrazo izquierdo. "No se vive celebrando victorias, si no superando derrotas", reza la frase que le valió varias burlas al entrenador en Twitter. Es "sino", no "si no", le corrigió un usuario.





Mirá la foto: