El drama del uso excesivo del aire acondicionado

Un informe, presentado en Bangkok, destaca que los sistemas de aire acondicionado consumirán el 40 % de la electricidad en el sureste asiático en 2040 con la actual tendencia de consumo.



Empujados por el aumento de las temperaturas y de la clase media, se estima que los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) instalarán 700 millones de nuevas unidades de aire acondicionado para 2030 y de otras 1.600 millones hasta 2050. "El 80 % de la electricidad es producida a partir de combustibles fósiles" en la región, dijo Tim Hill, director del informe "Freezing in the tropics: Asean's air-con conundrum" ("Congelándose en el trópico: el problema del aire acondicionado en la ASEAN").



El director del informe indicó que las diez naciones de la ASEAN planean construir 358 centrales eléctricas de carbón hasta 2030, especialmente en Vietnam e Indonesia, lo que contribuirá al cambio climático.



La solución pasa por cambiar los hábitos de los consumidores y por que los Gobiernos se involucren en la gestión eficiente de la climatización en hogares, oficinas y fábricas, anotó Hill, director de investigación de Eco-Business, una agencia de comunicación singapuresa especializada en las tecnologías limpias.



Un uso de tecnología eficiente en productos de climatización y alumbrado puede reducir el consumo de electricidad en 100 teravatios por hora al año, lo que equivale al consumo de 50 centrales de carbón de 500 megavatios de capacidad. "Nos tenemos que deshacer de la idea de que los centros comerciales y los hoteles tienen que estar helados", recomendó el experto de Eco-Business.



Mark Radka, jefe de la división de Energía y Clima de la ONU, explicó que será imposible alcanzar los objetivos marcados en la conferencia sobre cambio climático de París, para que la temperatura media del planeta no suba más de 2 grados centígrados, sin un uso más eficiente de la refrigeración. Esto, en su opinión, incluye los aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores usados en los hogares, para el transporte de alimentos o en fábricas.



Durante la conferencia, abogó por que los aparatos de aire acondicionado y refrigeradores dejen de usar hidrofluorocarbonos (HFC), gases sintéticos que contribuyen más al cambio climático que el dióxido de carbono.



Para Jimmy Khoo, vicepresidente de la empresa pública Singapore Power, el uso eficiente de la climatización de las ciudades pasa por el uso de sistemas centralizados que den servicio a distritos enteros.



Puso como ejemplo las instalaciones centralizadas de climatización situadas a 20 metros bajo tierra en Marina Bay, que da servicio a esta zona de Singapur con un ahorro anual de 79 millones de kilovatios.

La Conferencia sobre Refrigeración en ASEAN, a la que asistieron expertos del sector público y privado, fue organizada por el Programa de Eficiencia en Climatización Kigali, Eco-Business y la ONU.

La ASEAN está formada por Birmania (Myanmar), Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.