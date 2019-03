El documental ganador del Oscar estrenó en la televisión mundial

Según se narra en esta película, la forma de escalar era tan importante como el hecho de llegar hasta la cima sin matarse, y la ética de la escalada determinaba su estética. No es lo mismo subir por la ladera más fácil que por la más riesgosa, no es lo mismo preparar el camino con una serie de clavijas que quedan clavadas en la roca que hacerlo minimizando los objetos utilizados. La evolución de las formas que muestra Valley Uprising culmina, como no podría ser de otra manera, con el ascetismo activo de Alex Honnold, quien cierra el documental entre elogios de sus colegas, aunque esta película sea previa a su ascenso a El Capitán. En el desarrollo del documental se suceden anécdotas desopilantes (la del avión cargado de marihuana que se accidenta y se hunde en un lago del parque es insuperable), borracheras, consumo de drogas, persecuciones con las autoridades, etc. En un clima de comedia y épica, Valley Uprising cuenta una historia apasionante con gracia y ritmo.