El crudo relato de hombre agredido por su mujer: "Controlaba cuando..."

"Ella controlaba mi dinero y cuándo podía comer", denunció en un programa radial de la BBC el hombre británico que utilizó un seudónimo para mantener el anonimato.



Gracias a la intervención del Servicio de Abuso Doméstico de Northamptonshire (NDAS, por sus siglas en inglés), Dean pudo recibir atención en uno de los nueve refugios disponibles en Reino Unido para hombres maltratados.



"Me tiraba cosas a la cabeza, platos. De hecho, tengo hasta una marca que muestra lo que me hizo", detalló el hombre que lleva más de 10 años alejado de su familia por voluntad de su expareja.



En los momentos más cruentos de la violencia intrafamiliar de la que fue presa, Dean estuvo supeditado al alimento que su mujer le permitía comer, así como al dinero que le permitía usar de su sueldo.



Un colapso por deshidratación fue el punto de inflexión para que Dean buscara ayuda. Ahora acepta que parece "estúpida" su circunstancia, sin embargo expertos reconocen que es una situación complicada para quien lo padece.



"Los hombres a veces no reconocen que son víctimas y no son capaces de verlo. Nunca han conocido qué opciones de ayuda hay a su disposición", estableció a la cadena británica Matthew Cunningham, asistente de la casa donde vive Dean.Al igual que muchas víctimas de abuso intrafamiliar, Dean vivió en silencio su problema.



Estadísticamente sigue siendo abrumadora la diferencia entre los casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que de hombres. Un estudio de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que un tercio de las víctimas de homicidio por parte de compañeros íntimos son varones, por dos tercios de féminas.





