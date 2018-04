El body de bebé que "ayuda" a limpiar la casa

En Better Than Pants, la web que lo comercializa, el título que promueve su venta no anda con vueltas: "El mono que limpia tus pisos". La frase viene acompañada de un bebé vistiendo un body celeste con mopa (flecos), al mejor estilo trapo, con cara de no entender nada de lo que está ocurriendo.