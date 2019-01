El alimento que alarga tu vida: ¿estás comiendo suficiente?

Debo decir también que es barato y fácil de encontrar en el supermercado.





La fibra.



Puedes encontrar fibra en las frutas y las verduras, en los cereales para el desayuno, en el pan y la pasta integrales, legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos, así como en los frutos secos y semillas.





No es lo más atractivo del mundo, pero un amplio estudio ha estado investigando cuánta tenemos que comer realmente y descubrió que trae grandes beneficios para la salud.









- una rebanada gruesa de pan integral: 2 gramos





- una taza de lentejas: 4 gramos





- una papa hervida con cáscara: 2 gramos





- media taza de acelga: 1 gramo





- una zanahoria: 3 gramos





- una manzana con cáscara: 4 gramos





- cambiar el pan, la pasta y el arroz blancos por sus versiones integrales





- optar por cereales para el desayuno con alto contenido de fibra como las gachas de avena





- echarle algunos garbanzos, frijoles o lentejas a las ensaladas





- picotear o comer como postre frutos secos o frescos





- consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras cada día



Bueno, después de analizar 185 estudios y 58 ensayos clínicos, los resultados se publicaron en la revista médica británica The Lancet.



Estos sugieren que si 1.000 personas pasaran de una dieta baja en fibras (menos de 15 gramos al día) a una alta (de entre 25 y 29 gramos), se evitarían 13 muertes y seis casos de enfermedad cardíaca.



Es la conclusión sacada durante la realización de estas investigaciones, que tendieron a hacer un seguimiento de individuos durante una o dos décadas.



También arrojaron niveles más bajos de diabetes tipo 2 y de cáncer de colon, y también de peso, presión arterial y colesterol.



Mientras más fibra comía la gente, mejor estaba.

