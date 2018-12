El aire acondicionado no enfría, mirá los detalles que tenés que tener en cuenta

Muchas veces, cuando el calor aprieta y volvemos a poner en marcha nuestro equipo de refrigeración, encontramos que no funciona como debiera. Tocamos un botón, luego otro y nada. Los motivos que pueden generar un problema son muchos: falta de gas, problemas de filtro, una desconfiguración eléctrica, etc. Te contamos qué hacer cuando el aire acondicionado no enfría para evitar pasar un mal trago.