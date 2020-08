Efecto pandemia: "Bajón" sexual, ansiedad y sensación de vacío

¿Cuáles son los efectos de la pandemia sobre las relaciones sexuales? Qué dicen los artículos científicos que exploran esta cuestión.

No quiere sexo. Que tu pareja ponga excusas para no tener sexo contigo es bastante grave. Ok, hay días en que todos estamos cansados o nos duele la cabeza entonces preferimos dormirnos. Sin embargo, si hace varias semanas o, peor, meses que ni se han tocado, puede indicar que ya no le atraes tanto o, peor, que ya tiene otra mujer con quien estar.