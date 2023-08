Efecto Copicat en influencers: el peligro de imitar trastornos alimentarios

En este caso, Zhanna abogaba por consumir (solo) comida vegana cruda. A través de videos y posteos, postulaba que lo mejor para conservar una salud perfecta y no padecer ningún tipo de enfermedades era una dieta restrictiva solo a base de frutas crudas, brotes de semillas, batidos de frutas y jugos.

Aparte, fiel a ciertos postulados de ayuno muy frecuentes en las redes, practicaba periodos de “ayuno seco”, que era no solo no comer nada sino no ingerir ningún líquido. En cuanto a este último elemento vital, llevaba largos periodos sin tomar agua, solo jugos de frutas y verduras.