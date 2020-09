La echaron del gimnasio por llevar un top corto y su respuesta se viralizó en las redes

La actividad física es una de las mejores herramientas para acabar con el estrés de nuestra vida cotidiana. Muchos optan por realizar ejercicio en el gimnasio, pero para muchos puede llegar a ser un problema, sobre todo si sos mujer.

Es más, de acuerdo con algunas investigaciones, la mayoría de las mujeres comparten la idea de sentirse intimidadas por los hombres que asisten al mismo gimnasio, sobre todo en el área de pesas.

Uno de los elementos de conflicto suele ser la ropa que ellas se ponen para ir a hacer ejercicio. Parece ser que, para algunos hombres, que ellas lleven tops u otro tipo de prendas están claramente relacionadas con querer seducirlos o distraerlos de su rutina de ejercicios, en lugar de ser escogidas por su comodidad y para poder realizar los ejercicios de manera correcta.

A una de estas situaciones se ha tenido que enfrentar Julia Maren, una mujer estadounidense que ha denunciado a través de Instagram que la echaron del gimnasio donde realizaba ejercicio por llevar un top "demasiado corto" para el gusto de los que allí había.

Para su sorpresa, uno de los entrenadores del gimnasio se acercó a ella y le pidió "que se pusiera una camiseta", dejándola boquiabierta. La mujer no ha dudado en denunciar la situación en redes sociales, criticando el sexismo que todavía habita en los gimnasios hoy en día.

"¿Sabían que el 65% de las mujeres evitan ir al gimnasio para no ser juzgadas? En comparación, sólo el 36% de los hombres sienten lo mismo. Las mujeres están automáticamente más condicionadas por lo que se ponen para ir al gimnasio, para evitar que las critiquen o les hagan comentarios negativos"

Y agregó: "Hoy me ha pasado a mi: me han dicho que tenía que dejar el gimnasio si no me ponía otra camiseta, sin explicación. Me interrumpieron la rutina de ejercicios, me tuve que quitar los auriculares solo para que alguien me dijera que "me podían dar una camiseta si necesitaba una" y que si quería continuar, tenía que ponérmela".

Y cierra su denuncia: "O sea, ¿me están diciendo que porque apenas dos centímetros de mi cintura están expuestos no soy bienvenida en el gimnasio, pero mientras ese hombre de ahí lleva una camiseta escotada que se le ve todo el pezón sí lo es? Gracias por tomarte tiempo de tu día para hacerme saber que la doble vara de medir y el sexismo aún existe".

"Si el problema es que seré una 'distracción', ¿por qué no se tiene en cuenta al que 'se distrae'?”, se pregunta la mujer, haciendo también alusión a que este mismo problema se da en cualquier tipo de uniforme o vestimenta siempre que sean mujeres quien lo llevan puesto,

"¿Hasta cuándo dejaremos de controlar el cuerpo de las mujeres y dejar pasar a aquellos que las sexualizan? ¿Cuándo empezaremos a permitir que las mujeres se sientan los suficientemente cómodas en el gimnasio para que lleven aquello con lo que se sientan bien?".

Julia no menciona el gimnasio donde le sucedió la desagradable situación, pero ha recibido el apoyo de cientos de usuarios en la red sociales que se han sentido identificados con lo sucedido, y tal y como remarca la mujer, no solo en el gimnasio, sino que a la mujer se le empieza a sexualizar en su más tierna infancia.

Julia termina diciendo que el problema persistirá hasta que haya un cambio de actitud a nivel general, cosa que de momento parece algo complicado.

"La próxima vez apareceré con un top escotado que muestre mis pezones", insiste.

La Vanguardia.