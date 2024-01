Dos jóvenes robaron un patrullero y se grabaron

El hecho se viralizó en redes sociales por un video filmado por uno de los acusados alrededor de las 4.30, en avenida Maipú al 3800. En el fragmento, se pueden escuchar los diálogos entre los jóvenes, quienes aseguran que "se están yendo en un patrullero" y que "no puede ser" lo que estaba sucediendo.

“Encima con las dos birras, no puede ser, amigo”, fue otra de las frases que se llega a escuchar mientras continúa circulando el auto de la Policía local. Además, en varias oportunidades destacaban que no los "seguía nadie" y que nadie se había enterado del hurto.

Tras circular varias cuadras, el acompañante sostiene: "Ya fue, dejalo acá amigo", y ambos descienden del vehículo. Debido a las cámaras internas del patrullero, las cuales identificaron los jóvenes al momento del robo y que movieron para no ser registrados, lograron dar con los jóvenes.

Luego, los policías lograron recuperar el móvil, el cual no había sufrido daños ni faltantes. Desde el municipio explicaron que no persiguieron a los jóvenes debido a que dentro de las patrullas hay un sistema de videovigilancia interna que graba audio y video, además el móvil tenía GPS y estaban las cámaras de la avenida, por lo que "no hacía falta perseguirlos para saber su recorrido".

En la causa interviene el fiscal Alejandro Guevara, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Distrito Vicente López Este.

Robo en Vicente López: cómo se llevaron el patrullero

El momento del robo del patrullero se dio luego de que los uniformados de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Vicente López se trasladaran hacia el lugar donde dos mujeres se habían tomado a golpes de puños.

Luego de lograr separarlas, los efectivos se dirigieron hacia el móvil municipal de la Secretaría de Seguridad de Vicente López y dieron cuenta de que había sido robado.

Al ver la situación, procedieron al uso del sistema de rastreo satelital, lo que fue de ayuda para finalmente encontrar el vehículo en la esquina de avenida Santa Fe y Belisario Roldán, a unas 26 cuadras del lugar.

Luego de iniciadas las actuaciones, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) lograron identificar a los sospechosos y, los agentes en conjunto con el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 1ra. de Olivos lograron aprehender a los acusados.