Y por eso les darán un reconocimiento que tiene dos dimensiones: una intelectual, ya que los capacitarán en Estados Unidos en temas de liderazgo; y otra económica: un premio de hasta US$ 50.000 para que puedan darles continuidad y mejorar sus proyectos.

No son los únicos, ya que se trata de una iniciativa global en la que Facebook invertirá US$ 10 millones en total.En cuanto a los argentinos galardonados (Cristian Arenal y Marina Ponzi), lo cierto es que, a simple vista, mucho no se parecen. ¿Qué los une? A ambos los mueve la filantropía y una búsqueda parecida: crear lazos y ayudar a otros. Por eso se juntaron para la foto.Tal vez sea ese costado el que lo impulsó, hace seis años, a armar un grupo cerrado en Facebook,Distinta es la historia de Marina Ponzi, también en sus treintas, creadora y líder de la comunidad "LadiesBrunch": estudió Comunicación y, tras vivir un año en España, entendió que trabajar en relación de dependencia no era lo suyo.recordó Marina."Armé un blog y a través de las redes empecé a invitar a chicas que me parecían interesantes. Les conté lo que quería hacer: juntarnos a brunchear y hacer intercambios de negocios.La movida de Cristian es otra: "La idea fue compartir información para conectarnos.Marina se siente realizada cuando ve chicas que, tras los encuentros,Tengo este hobby y quisiera pegar un volantazo, es una de las frases que suele escuchar Marina: "Por eso nuestro foco son las mujeres que están arrancando, o sea, la que están en los primeros tres o cuatro años de vida de su proyecto. También las que simplemente quieren dar el salto y no se animan".Con el mismo optimismo, Cristian reflexionó sobre el lugar de la solidaridad en la sociedad argentina: "Todo el tiempo veo cómo la gente quiere pasar del posteo a la acción. Nosotros sólo les brindamos un canal para hacerlo. Acá se ve lo real: lo doné, llegó y veo la foto. La gente quiere eso. Pero ocurre porque de por sí los argentinos somos solidarios".clarin