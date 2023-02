Dolce far niente, el arte de darse la posibilidad de disfrutar

Probablemente, invertimos un momento de cada día a hacer uso del arte del “dolce far niente ” (lo dulce de no hacer nada) y no lo sepamos. Para aproximarnos a este concepto podemos considerarlo como complementario a la procrastinación, ya que ambos significan “no hacer cosas”, pero, mientras el primero es totalmente voluntario y beneficioso, el segundo se trata de dejar para mañana, posponer o aplazar una obligación.