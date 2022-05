Doce años después, se conoció el trailer de la segunda parte de "Avatar"

"Avatar: El sentido del agua" reveló finalmente su impactante primer trailer

"Avatar: El camino del agua" ("Avatar: The Way of Water", en su inglés original), tenía a sus fanáticos en vilo: las primeras imágenes eran escasas y poco se sabía, de modo que la expectativa era alta. Expectativa que alcanza otra dimensión ahora, con la presentación del primer teaser-trailer oficial.

#Avatar: El Camino del Agua | Tráiler Oficial | Subtitulado

Más que adelantarnos a base de escenas y de diálogos de qué irá esta segunda parte, se enfoca más bien en desplegar el nivel escénico que destacará no sólo esta secuela sino el universo que Cameron pretende plasmar hasta en una quinta película (que llegarán escalonadamente hasta la última que planea estrenarse en 2028).

"Hay algo que sé, donde quiera que vayamos esta familia es nuestro fuerte", oímos decir a Sam Worthington en la piel de Jake Sully.

En esta nueva historia, Jake y Neytiri (Zoe Saldaña) forman su propia familia con sus hijos Na’vi: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Tuktirey (Trinity Bliss) y Spider (Jack Champion), un niño humano cuyo nombre real es Miles Socorro, quien nació en la base militar en Pandora, pero era muy pequeño para regresar a la Tierra; por lo que se unirá al clan.

Con la participación de la ganadora del Oscar (por "The Reader"), Kate Winslet, que como en "Titanic" vuelve a trabajar con Cameron, "Avatar: El camino del agua" llega a los cines el 16 de diciembre.