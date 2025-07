Dismorfia financiera: por qué nos creemos más ricos de lo que somos

¿Alguien más siente que todo su feed estuvo en un extravagante viaje por Europa los últimos veranos? ¿O que ahora todo el mundo lleva un bolso de diseñador a todas partes? Surgen muchas preguntas: ¿El viaje fue un regalo? ¿El bolso fue alquilado? Lo cierto es que rara vez lo sabemos. La línea entre los diferentes estilos de vida parece menos definida, pero más difícil de cruzar, tanto en línea como fuera de ella.

Cuando la vida empieza a parecer un juego de ponerse al día, el consejo infalible es dejar de seguir. La economía de la atención solo puede sobrevivir mientras prestemos atención. Pero quienes tienen estilos de vida inalcanzables no son solo famosos o influencers, sino también personas en nuestras propias vidas. ¿ Cómo se lo pueden permitir? No puedo evitar pensar. Pero para muchos de nosotros, la pregunta se vuelve rápidamente introspectiva y se convierte en: ¿ Debería yo también poder permitírmelo?

Con todo este estímulo confuso de fondo, es fácil desarrollar una percepción distorsionada de cuánto tenemos realmente y cuánto podemos permitirnos. Si esto te afecta, es posible que experimentes dismorfia financiera.

¿Qué es la dismorfia monetaria y qué la hace distinta?

“La dismorfia financiera es la distancia entre la percepción de una persona sobre su situación financiera y su realidad financiera real”, afirma Lindsay Bryan-Podvin, LMSW y terapeuta financiera certificada de Mind Money Balance . No es un diagnóstico del DSM, pero puede tener un impacto muy real en nuestras vidas, al menos de dos maneras. Según Bryan-Podvin, “la dismorfia financiera puede manifestarse de ambas maneras: puede ser la persona que tiene mucho dinero ahorrado, pero no cree que sea suficiente y no puede usarlo de forma significativa, o puede ser la persona que gasta demasiado, pero no cree en la realidad de su situación financiera difícil”.

Según un estudio de Credit Karma , el 43% de los millennials y la generación Z padecen dismorfia financiera. A diferencia de la ansiedad financiera, que es el miedo a no tener o hacer lo suficiente, la dismorfia financiera se define por una percepción distorsionada de la realidad sobre cuánto parecen tener los demás y dónde te encuentras en comparación.

“La ansiedad financiera se relaciona más con el miedo a una tarea financiera y la experimentación de pensamientos, sentimientos o comportamientos ansiosos al realizarla (o la procrastinación por miedo a la tarea)”, dice Bryan-Podvin. “Con la ansiedad financiera, puede existir el temor de que las finanzas sean peores de lo que son, pero no se distorsiona la realidad de sus finanzas”.

Esta distorsión es lo que hace que la dismorfia financiera sea tan distintiva. Independientemente de cuánto ganes, puedes sentir que te estás quedando atrás si tu perspectiva financiera está distorsionada. Alrededor del 51 % de las personas que ganan más de seis cifras reportaron vivir al día en una encuesta reciente , a pesar de ganar mucho más que la mediana de ingresos familiares. Esto se debe a que el dinero, a pesar de lo que nos gusta pensar (y de lo que muchos profesores de finanzas que te avergüenzan quieren hacerte creer), no es racional. Es emocional.