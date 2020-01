Qué dice el horóscopo para este domingo

ARIES

Te despertarás con un sabor amargo en la boca. Dale sólo la importancia que merece y saca de él solamente lo positivo. Date un minuto del día a ti mismo. Piensa qué es lo que hace mucho no haces y te gustaba hacer, y sólo hazlo, te lo mereces.

TAURO

Será un día tenso porque tienes que enfrentarte a alguien de tu trabajo y no estás seguro de cómo hacerlo. Relájate y todo saldrá espontáneamente. Un masaje en tu espalda podría resultar tu mejor aliado en este día. Debes cuidarte la columna y la cantidad de peso que levantes.

GÉMINIS

Tu imposibilidad de demostrar tus sentimientos está comenzando a corroer tus relaciones sociales y sentimentales. Cuidado. Es importante no callar tus opiniones, asimismo asegúrate de que sean positivas para el que las escuche. De nada sirve caer en discusiones.

CÁNCER

Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigo íntimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos. Necesitas dejar de vivir en el pasado. Si bien es necesario recordar para no revivir errores, no puedes dejar que las inseguridades te dominen.

LEO

Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo. No te acostumbres a los éxitos fáciles y las metas a corto plazo o mediocres. Estos te harán tener una imagen distorsionada de lo que puedes ser.

VIRGO

Siéntate en el desayuno, toma lápiz y papel y escribe en una hoja todo lo que debes hacer. De lo contrario, dejarás las cosas a medio camino. Has probado alguna terapia alternativa? Los astros te piden que pises un poco el freno y te regales un poquito de relajación.

LIBRA

Día complicado para las relaciones hogareñas. Tendrás una jornada desarmonizada de principio a fin. No renuncies a tus ambiciones sólo porque sean difíciles de alcanzar. Pon todo lo que tienes y lograrás alcanzar cualquier objetivo.

ESCORPIO

Te verás superado por sentimientos de culpa debido a tus acciones recientes. Los arrepentimientos serán inútiles. No dejes en el olvido tus experiencias pasadas. Si bien no puedes vivir en el pasado, debes aprender de ellas para de esa manera no repetirlas.

SAGITARIO

Continúas en la búsqueda de algo que crees que necesitas, pero aún no has definido qué es. Tu familia te apoyará en este período. El sueño es hoy la mejor terapia revitalizadora para ti. Si eres adicto al trabajo o a los deportes, es bueno descansar un poco de vez en cuando.

CAPRICORNIO

Trabajarás horas extras para conseguir todo aquello que tienes planeado. Te sentirás cansado pero feliz cuando lo consigas. Sufrirás cambios repentinos de carácter que alterarán tus hormonas y el aparato endocrinológico. Se notará en tu humor y en tu semblante.

ACUARIO

Finalmente decidirás hacer partícipe a tu entorno familiar de ciertas determinaciones que has decidido tomar en tu vida. Tendrás que aprender a tomar tus responsabilidades más en serio si pretendes tener éxito a nivel profesional en algún momento de tu vida.

PISCIS

Te abstraerás un momento de la realidad y verás que eres feliz. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Tendrás que tomar riendas de los sentimientos que te desbordan. Parte de la madurez reside en llegar a conocerse y gobernarse exitosamente.

(Fuente: UNO Entre Ríos)