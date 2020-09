Día de los programadores: una de las actividades más requeridas por el mercado

Según una encuesta, más del 50% las empresas tecnológicas no se vieron impactadas por el COVID-19. Si bien hubo despidos y baja de salarios, no llegaron al 4%. Por qué se celebra el día y cómo son los sueldos en el sector.

Desde 2002, el día número 256 del año, se celebra el día de los programadores. En 2020 cae el sábado 12 de septiembre. No es casual la elección, dado que 256 es la cantidad de números que pueden representarse con 8 bits (o 1 byte). Además, es la mayor potencia de 2 menor que 365. En los años bisiestos el festejo se realiza el 12 de septiembre.

La celebración fue propuesta por Valentin Balt y Michael Cherviakov, empleados de la compañía de diseño web Parallel Technologies. Recogieron firmas y presentaron en 2002 una petición al gobierno ruso para conmemorar el día. Fue aprobada en 2009. Así, se celebra desde hace poco más de 1 año en distintas partes del mundo.

Hoy los programadores pertenecen a una de las comunidades más requeridas por el sistema laboral con sueldos que, en promedio, son de $96.000 en la Argentina, según resultados de la Encuesta de Sueldos IT, openqube 2020, generada por sysarmy, la comunidad argentina de sistemas. Asimismo, más del 50% las empresas tecnológicas no se vieron impactadas por el COVID-19 y los sueldos tuvieron un aumento récord en el último año, durante la pandemia inclusive.

En la comunidad de sistemas, la Encuesta Sueldos de openqube.io es un clásico. Se trata de una plataforma colaborativa en la que empleados y ex empleados pueden calificar y escribir reseñas anónimas para brindar información de calidad sobre las empresas de tecnología. En el informe participaron más de 6.000 trabajadores de la industria IT.

La pandemia de COVID-19 ha disparado el aumento de la demanda de servicios digitales, empujados fuertemente por el aislamiento obligatorio. Según el estudio, el 55% de las empresas encuestadas no se vieron afectadas por la situación pandémica. En cuanto a las nuevas contrataciones, sólo un 16% las frenó.

Esto no significa que el sector no haya sufrido despidos y baja de salarios, pero se dieron en porcentajes muy bajos, que no llegaron al 4%. La mayor parte de las empresas más afectadas tiene entre 11 y 50 trabajadores.

Asimismo, dos tercios de las compañías incluyeron beneficios para sus empleados, entre los cuales marchan primero la compra de accesorios y el pago de los abonos de internet. Por otro lado, la oferta laboral del sector no se vio afectada y tampoco modificó conductas de los trabajadores en sus intenciones de mejora de su empleo. Dentro del 17% de encuestados que cambiaron su situación laboral durante la pandemia, la gran mayoría lo hizo voluntariamente, en busca de mejoras laborales.

Los sueldos tecnológicos

Las remuneraciones del sector tecnológico en general tuvieron un sostenido aumento en pesos, que ha rondado casi el 45% en promedio entre febrero de 2019 y agosto de 2020. En febrero del año pasado, la media salarial promediaba $ 51.000. En 2020, se ubica en $ 96.000.

Los mayores incrementos se encontraron en la de productos basados en software, puntualmente en los puestos con más de 5 años de experiencia. Entre los puestos de mayores incrementos se encuentra el de Manager o Director. Los incrementos son un poco menores en los puestos de Technical Leader, Data Scientist/Data Engineer, Architect, Project Manager y Product Manager, aunque con la misma tendencia.

Las plataformas para trabajar mejor pagas tienen un ranking diferente según la experiencia de los encuestados. En promedio entre Juniors, Semi-Seniors y Seniors, las personas que dominan Amazon Web Services tienen sueldos de $75.000, $120.000 y $ 150.845 respectivamente. Para el mundo del desarrollo, las tecnologías mejores pagas son Swift y Kotlin, los lenguajes utilizados para realizar aplicaciones para iPhone y Android, con sueldos de hasta $ 228.500 en posiciones Senior.

En cuanto a las remuneraciones por seniority, el salario promedio para puestos Junior (hasta 2 años de experiencia) es de $ 62.000, para perfiles Semi-Senior (entre 2 y 5 años) llega a $ 97.000 y para profesionales Senior (más de 5 años) alcanza los $120.000.