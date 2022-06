Día Mundial de la Afasia: lo que hay que saber

Tipos de afasia

Las afasias a menudo se clasifican como motoras, sensitivas o mixtas, dependiendo de si existen dificultades para comprender o expresar el lenguaje o ambas cosas. La mayoría de las personas con afasia tienen algunos problemas para hablar y tendrán una combinación de problemas para escribir, leer y tal vez escuchar.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas pueden variar ampliamente, desde mezclar algunas palabras desordenadamente hasta tener dificultades con todas las formas de comunicación. Algunas personas no se dan cuenta de que al hablar no tiene sentido lo que dicen y se frustran cuando otros no las entienden.

La afasia generalmente se diagnostica después de las pruebas realizadas por un médico y la evaluación de un profesional fonoaudiólogo.

El objetivo de estas pruebas es comprobar la capacidad de una persona para comprender el habla y la gramática básicas; expresar palabras, frases y oraciones; comunicarse socialmente; leer y escribir letras, palabras y oraciones.

Cómo tratar la afasia

Lo primero que debemos hacer es acudir al fonoaudiólogo.

La terapia del habla y el lenguaje es el principal tipo de tratamiento para las personas con afasia.

El objetivo es ayudar a restaurar parte de su capacidad para comunicarse, así como ayudarlo a desarrollar formas alternativas de comunicarse, si es necesario. El éxito del tratamiento varía de una persona a otra. La mayoría de las personas con afasia se recuperan en cierto grado y algunas se recuperan por completo.

Los desafíos de vivir con afasia pueden afectar cómo se siente una persona e interactúa con los demás. En algunos casos, puede provocar aislamiento, ansiedad o depresión.

Si tengo afasia:

Hablame simple y dame tiempo para entender tus preguntas.

Mantené tu voz en un nivel normal, no tengo sordera, si me gritas me pongo nervioso.

Si lo que te digo no se entiende, ayudame simplificando la pregunta, es probable que necesite métodos alternativos de comunicación.

