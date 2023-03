Día Mundial del Backup: la importancia de guardar datos

Para no agravar la situación —ya bastante es tener que reponer el teléfono o limpiar la computadora— en 2011 se creó el Día Mundial del Backup. Porque el 30% de nosotros no hace copias de seguridad y es mejor un recordatorio anual de rutina que tener que lamentar no haberlo hecho.

Por medio del smartphone compartimos nuestra información sin darnos cuenta: cuando mandamos mensajes por WhatsApp, cuando compramos en línea mediante varias aplicaciones, cuando difundimos fotografías por Instagram y cuando interactuamos en Twitter y Facebook. También guardamos correos electrónicos, contactos personales y profesionales, usuarios y claves.

Todos los dispositivos —sean portátiles, móviles, tabletas u ordenadores— pueden contar con un backup para minimizar las consecuencias de un borrado o pérdida accidental. En el caso de las compañías, extraviar información relevante, original o reservada puede ser muy arriesgado si no cuentan con una copia de seguridad.

Qué es un backup

En castellano la palabra backup se traduce como respaldo. Axel Romero, experto en soporte de sistemas, detalla que es el resguardo de información importante, como documentos, imágenes, música, videos y bases de datos. La copia de seguridad o copia de reserva de datos originales se encuentra en un lugar seguro donde se guarda la información con el objetivo de volver a disponer de ella en caso de que alguna eventualidad ocurra y ocasione su pérdida del sistema.

Romero asegura que todos somos vulnerables a diversos problemas que pueden afectar la información con la que vivimos y trabajamos a diario. Puede ser por un malware (software malicioso), por el daño de disco duro (caída, golpe o tiempo de uso) o por una mala actualización del sistema operativo. Realizar el respaldo de archivos reduce las consecuencias negativas.

Si, en cambio, concentras en tu smartphone todos tus documentos personales —identificaciones oficiales o aplicaciones bancarias; correos del trabajo vinculados a tu celular o información considerada como clasificada— tu vulnerabilidad frente a los piratas informáticos es extremadamente alta. Bastaría que fueras víctima de ransomware, que te impide entrar al sistema y exige una recompensa para restablecer tus credenciales, para que perdieras todo.

Otros factores de riesgo son el spam malicioso (como correos electrónicos que pueden contener adjuntos con trampas o enlaces a un sitio que descarga el malware en el dispositivo) y el uso de redes públicas en los dispositivos portátiles. El backup se suma a las medidas de seguridad habituales, como administrar varios inicios de sesión y contraseñas diferentes.

Romero también recomienda que el almacenamiento se haga, como mínimo, una vez por semana; sin embargo, la frecuencia depende de la cantidad de información que se maneje. No es lo mismo el teléfono de un adolescente que el sitio de una compañía o el portal de una institución pública.

Otra sugerencia del experto es que el respaldo de archivos, documentos e imágenes se realice en tres lugares: en la nube, en un disco de trabajo y en otro destinado exclusivamente a las copias de seguridad.

Los formatos de almacenamiento dependen de la necesidad de cada usuario. Existen varias opciones para hacer ls copias de seguridad que permiten distintas combinaciones de capacidad de almacenamiento, velocidad de transferencia, portabilidad, durabilidad y seguridad.

“Si la información es limitada, la unidad para guardarla puede ser pequeña y será suficiente”, aconsejó Romero. “Sin embargo, si hay fotos o videos, que ocupan una cantidad considerable de espacio de almacenamiento, será necesaria una unidad más grande”.

Si se transfieren grandes cantidades de datos de un lado a otro, la velocidad es crucial. Una unidad de estado sólido (SSD), la cual es más costosa que un disco estándar, procesa los datos más rápido. Además, no tiene partes móviles y es mucho más resistente. El disco duro tradicional (HDD) ofrece más espacio de almacenamiento y es mucho más ligero y frágil. En ambos casos se puede emplear adicionalmente un software de encriptación, para mayor seguridad. Otra elección es el cifrado de hardware, un sistema de seguridad física que requiere información, como un PIN.

Del malware a los errores humanos, pasando por los accidentes y los desastres naturales, todos estamos expuestos a la pérdida de datos. Pero en ciertas circunstancias es realmente imprescindible hacer un backup:

Backup de servidores: cuando se emplean servidores físicos o virtuales, el volumen de información amerita que se hagan copias de seguridad. Se puede hacer en los sistemas locales o también en la nube, que funciona como un enorme servidor remoto hecho de varios centros de datos conectados.

Backup de correo electrónico: el e-mail es una herramienta de suma importancia en el trabajo, porque en general es el canal habitual de la información relevante. Hay muchos empleadores, tanto del sector público como del privado, que obligan a conservar correos con información de pedidos, pagos, impuestos, documentación, etc.

Backup de una web o de bases de datos. Si tienes una página web o una base de datos, simplemente necesitas una copia de seguridad. Acciones cotidianas como agregar parches de seguridad o plugins incompatibles o actualizar el CMS pueden eliminar o borrar datos.

El Día Mundial del Backup existe desde 2011. Lo creó el consultor Ismail Jadun, entonces estudiante de la Universidad Estatal de Youngstown, luego de leer en Reddit el lamento de una persona que acababa de perder sus datos. El asunto inauguró un subReddit sobre seguridad y la importancia de las copias de respaldo.

Jadun eligió el 31 de marzo porque el 1 de abril es el día de las bromas o día de los inocentes (April Fool’s Day) en muchos países de Europa y en los Estados Unidos, Canadá y Brasil. Su refrán original fue “Don’t be an April Fool: backup your data” (No seas un inocente, haz copias de respaldo de tus datos). El día es un recordatorio y también una invitación a pensar sobre la vida digital de cada uno e informarse sobre las alternativas de servicios para realizar copias de seguridad.