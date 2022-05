Día internacional de la Salud Menstruar: ¿por qué es necesaria?

Mitos como no lavarse la cabeza con agua fría porque se te corta, no tocar las plantas porque se secan, no tocar los bebés porque lloran, no bañarse, no hacer actividad física, no teñirse el cabello, no caminar descalzas, entre otros, impiden que se viva la menstruación con normalidad, corriendo la atención en lo verdaderamente importante: la educación por el cuidado del cuerpo.