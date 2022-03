Día del Taco: una sencilla receta para preparar hoy

Los tacos de arrachera, no son para nada fuera de lo común y, si nos preguntan, se trata de los más destacados que tenemos y de los favoritos en una gran parte de las casas mexicanas. Sin embargo, esto no salió nada más porque sí, la arrachera es una de las carnes preparadas más importantes, la leyenda cuenta que la arrachera fue creada por Don José Inés Cantú Vegas. Este hombre era un carnicero regiomontano y no es para nada de asombrarnos.