Detectaron una falla en WhatsApp que hace que desaparezcan las fotos

Lo más extraño es que ese ítem en la conversación no fue eliminado. En los chats se sigue viendo que hubo un intercambio en determinado momento, pero no hay contenido, como se ve en el mensaje de las 00:42.

Desafortunadamente, el error es de la versión beta, de prueba, que está pensada justamente para eso, para probar características avanzadas, pero con costo: a veces no funciona a la perfección. La versión siguiente, la 2.19.67, también tiene errores parecidos.

Todavía no está claro si los archivos se podrán recuperar o no, y se espera que WhatsApp lance una actualización en el corto plazo. Una opción para evitar inconvenientes es dejar de ser beta tester y volver a la versión "normal" del mensajero. Tampoco se sabe si esta solución permitiría eventualmente recuperar los archivos, aunque si estaban resguardados en la nube la lógica indica que se podrán restaurar.

De un día para el otro, y tras una actualización, muchos usuarios vieron que desapareció de sus conversaciones de WhatsApp todo el contenido que no es texto: audios, videos y fotos. Se trata de un error en la versión beta para Android, la 2.19.66, con los archivos multimedia. Todavía no está claro si fueron eliminados o solamente no se los puede ver.