Detectá estas 6 señales y sabé si sufrís saturación digital

Sin embargo, el estar todo el día conectados también puede traernos problemas como ansiedad, estrés y depresión; además de promover el sedentarismo, causar insomnio y perjudicar las habilidades de interactuar cara a cara.

Si sientes que todo el tiempo tienes que justificarte por no responder a tiempo, es que la tecnología está empezando a saturar tu vida. Tienes derecho a estar un tiempo sin conexión, a no atender a tu jefe fuera del horario laboral si no te apetece, a no contestar un mail a las 2 de la mañana.

La verdad es que no deberías justificarte por ello, y si tienes que hacerlo todo el tiempo, es que la saturación tecnológica empieza a notarse en tu vida.

3. Te preocupa quedar mal

En relación a lo anterior, en realidad no dejas de justificarte y hacer más de lo que deberías porque te preocupa quedar mal. Ante tu jefe, ante tu pareja o ante tus amigos. "¿Qué va a pensar si no le contesto enseguida?".

Pues no debería pensar nada más que no tienes el móvil encima, pero estamos tan acostumbrados a las respuestas inmediatas para todo, que parece que no contestar rápidamente es un signo de desinterés.

Eso genera mucho estrés pues, de nuevo, todos necesitamos a veces un poco de tiempo sin notificaciones.

4. Inseguridad