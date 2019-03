Después de 19 años de casado descubrió que su esposa era hombre

Jan tenía 44 años cuando conoció a Mónica una joven de 27 años originaria de Indonesia. Y tras meses de relación le pidió que se casara con él en la ciudad de Amberes para así poderle tramitar la ciudadanía europea y vivir juntos en su país.



Aunque autoridades de Bélgica habían advertido sobre la veracidad de los documentos de Monica, los planes de boda continuaron.



"Siempre pensé que era una mujer atractiva, una mujer, y no tenía rasgos masculinos... Ella me engañó fingiendo que tenía la menstruación, usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad. Incluso durante el sexo, nunca noté nada", aseguró Jan.



Según el diario Het Nieuwsblad, Jan le preguntó a su esposa si deseaba tener hijos, a lo que ella respondió que no, lo cual lo dejó tranquilo pues él ya tenía 2 hijos de su anterior matrimonio.



Aunque sus 19 años de matrimonio parecían ir perfecto, amigos de la familia contaron a Jan que su pareja fue vista en clubes nocturnos, en donde se decía que ella era realmente un hombre. Ese rumor lo pudo comprobar al descubrir mensajes en la computadora con otros hombres, por lo que al encararla, Monica confesó que había nacido hombre y que justo antes de conocerse se había practicado una cirugía de cambio de sexo.



Fue tal el shock que le provocó el conocer la verdad que el hombre tuvo que ser internado en un centro psiquiátrico para así tratar de superar al trauma, además de comenzar los trámites para el divorcio.





Fuente: la100