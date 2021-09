Despidió a su hijo de la empresa familiar por no vacunarse contra el Covid-19

De esta manera, no le quedó de otra a Peter ya que su hijo estaba negado con recibir la dosis de la vacuna por lo que tuvo que ser dejado de lado. “Hoy va a ser el peor día de mi vida en lo que respecta a mi carrera empresarial. Tengo que ir a trabajar y despedir a mi hijo”. “He estado en el negocio durante 50 años y empleo a otras 10 personas y, sin embargo, no me imaginé que esto podía ser tan difícil”, sostuvo el director de la empresa.

A pesar de todos los intentos que hizo para convencer a su hijo de vacunarse pero no pudo hacer que cambie de opinión. “Escuché las razones de mi hijo: él no cree que la vacunación haya sido probada lo suficiente. He intentado persuadirlo, pero no voy a presionarlo para que haga algo que no quiere”, declaró Peter.

Hoy en la ciudad donde se encuentra la empresa, se registró otro número récord de contagiados con 603 nuevos casos y un fallecido. Las autoridades habían dicho que el cierre de los sitios de construcción eran necesarios para bajar la cantidad de casos y a su vez pusieron condiciones para los trabajadores que equivalen a ponerse al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.