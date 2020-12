Desintoxica tu cuerpo: los 6 mejores consejos y métodos

Su cuerpo tiene algunos mecanismos para desintoxicarse, pero a veces las influencias negativas del ambiente toman el control y usted puede sentirse cansado, débil o enfermo con más frecuencia. El objetivo de desintoxicar el cuerpo es sentirse mejor, más sano y más poderoso. Las sustancias nocivas pueden atacar su rendimiento físico y mental, asentarse en sus células y debilitar su sistema inmunológico. Lo que puede ayudar en contra de esto es la desintoxicación del cuerpo, que tiene sentido aproximadamente una vez al año.

¿Pero qué pasa exactamente cuando te desintoxicas? El objetivo central es transportar sustancias nocivas fuera de la circulación sanguínea, el hígado, los intestinos, la piel, los riñones, el sistema linfático y los pulmones. ¿Cómo funciona el sistema? La nutrición está en lo más alto de la lista, pero la reducción del estrés y los contaminantes del medio ambiente también juegan un papel importante.

Muchas personas combinan la desintoxicación de su propio cuerpo con una cura compleja y costosa, en la que sólo se permite beber agua y té. Pero hay muchas maneras de desintoxicar tu cuerpo desde casa - sin atormentarte y sin un plan o una receta estricta. A veces es suficiente para apoyar los procesos de desintoxicación del cuerpo con pequeños golpes.

6 CONSEJOS SOBRE CÓMO DESINTOXICAR TU CUERPO DESDE CASA

Una desintoxicación también puede funcionar bien desde casa, aunque usted mismo puede controlar el éxito de la misma. Todo lo que tienes que hacer es ajustar algunas cosas en tu dieta o estilo de vida. Estos cambios pueden reducir significativamente la cantidad de sustancias dañinas en su cuerpo y así mejorar su bienestar y rendimiento. Los siguientes 6 métodos de desintoxicación son los más adecuados para desintoxicar su hígado, riñones, intestinos y cerebro:

1. Antioxidantes

Su cuerpo ya posee un arma poderosa que puede combatir los contaminantes penetrantes. Esta arma lleva el nombre Antioxidantes. Estos antioxidantes pueden encontrarse, por ejemplo, en forma de vitamina C en numerosas variedades de frutas, en el té verde, la pimienta negra o en ácidos grasos omega-3, especialmente la astaxantina. Los antioxidantes aseguran que las células del cuerpo y del cerebro estén protegidas y no sean atacadas por sustancias dañinas. Así que los antioxidantes son la manera más natural de desintoxicar su cuerpo desde casa.

Según un estudio realizado en China, los antioxidantes ayudan a eliminar los compuestos reactivos de oxígeno en el cuerpo¹. Estos compuestos de oxígeno se llaman radicales libres y reaccionan con las células de su cuerpo, es decir, atacan sus células y las hacen envejecer más rápido. Esto no sólo es peligroso para la salud de su cuerpo, sino también para su cerebro.

Según un estudio reciente de la Universidad de Texas, los antioxidantes protegen las neuronas de su cerebro². El estudio encontró que en regiones donde los antioxidantes son parte integral de la dieta, las enfermedades neurodegenerativas son menos comunes y, por el contrario, muestran un mejor desempeño mental. Así que definitivamente son la mejor opción para desintoxicar el cuerpo desde el interior.

2. Reducir el estrés

Stress se convierte en un problema cuando es crónico, porque entonces su cuerpo está en una especie de estado de emergencia permanente, conocido como angustia.

Como descubrió un estudio de la Universidad de Stanford, esta angustia es perjudicial para muchas funciones importantes de su cuerpo³. Hace que su sistema inmunológico no funcione tan bien como antes, debilita su sistema cardiovascular y el estrés es también el veneno absoluto para su rendimiento mental!

Los investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron por qué. Si usted está crónicamente bajo estrés, la hormona Cortisol fue derramada. En ciertas áreas del cerebro, el cortisol asegura un envejecimiento más rápido de las células nerviosas e incluso previene la formación de nuevas células nerviosas. Así que si desea desintoxicar su cuerpo, la reducción de cortisol es definitivamente uno de los factores más importantes para mejorar su salud general y su rendimiento mental!

3. Destila toxinas

Uno de los métodos más relajados para desintoxicar el cuerpo es la sauna. La sauna no sólo ayuda a reducir el estrés, sino que también desintoxica el cuerpo de otras maneras. Por un lado, el calor estimula el metabolismo y fortalece el sistema inmunológico. El calor tiene un efecto especialmente desintoxicante sobre la piel. Cuando hace calor, tu cuerpo comienza a sudar para enfriarse. Esto causa una pérdida de líquido, pero otras sustancias, como las toxinas, también se transportan a través del sudor.

La temperatura corporal aumenta durante la sauna, lo que proporciona una circulación sanguínea más fuerte de las células. Este aumento de la circulación sanguínea también es útil para desintoxicar el cuerpo, ya que las toxinas se pueden eliminar más rápidamente. El último efecto secundario positivo es que el calor y el sudor hacen que las capas superiores de la piel se hinchen y que las células muertas sean transportadas. El sauna es definitivamente un todoterreno y puede desintoxicar su cuerpo desde dentro y desde fuera.

4. Beber menos alcohol y evitar la nicotina

Usted lo tiene en sus manos y decide qué contaminantes agrega a su cuerpo. Por supuesto, para muchas personas el alcohol y la nicotina están entre los estimulantes que pueden darle una sensación de relajación. Para su cuerpo, sin embargo, estas dos sustancias son exactamente lo contrario, es decir, sustancias nocivas. Así que si desea desintoxicar su cuerpo, el alcohol y la nicotina son los dos contaminantes más importantes que debe evitar.

Los ingredientes del cigarrillo no sólo dañan los pulmones en primer lugar, sino que también tienen un efecto posterior en su corazón, su sistema inmunológico y su piel. Tu cuerpo no tiene nada que oponerse a esto. Su cuerpo no puede compensar ni descomponer las sustancias nocivas de la nicotina. También el alcohol debe ser degradado en gran medida en su hígado por un alto gasto. Este proceso daña la estructura celular del hígado y puede ralentizar la descomposición de los ácidos grasos.

5. La dieta adecuada

Otro consejo está dirigido a la desintoxicación interna del cuerpo. Porque todo lo que comes afecta la salud de tu cuerpo. Muchas personas no son conscientes de la cantidad de toxinas que agregan a su cuerpo todos los días. Hay un gran número de alimentos que son beneficiosos para la salud de sus intestinos e incluso pueden contener toxinas. En primer lugar, hay alimentos ricos en fibra, como los productos integrales, las semillas de lino y las bayas frescas. Éstos contienen fibra que se une a las toxinas en los intestinos y promueve la excreción.

Pero incluso los alimentos pequeños y discretos tienen un gran poder. El ajo, que tiene un efecto preventivo a la hora de desintoxicar el cuerpo, es el ingrediente más importante. El ajo tiene propiedades antibacterianas y antibióticas que protegen el cuerpo de enfermedades, reducen la inflamación y fortalecen el sistema inmunológico. También es importante beber mucha agua - de 2 a 3 litros al día es lo mejor.

Incluso mejor que simplemente evitar los contaminantes es comer alimentos saludables que se unen a los contaminantes y desintoxican su cuerpo aún mejor. La superestrella entre los alimentos que desintoxican el cuerpo es el alga chlorella o el polvo de ella. Al ligar las sustancias nocivas a sí mismas, las algas Chlorella las eliminan del cuerpo y tienen un efecto extremadamente desintoxicante. El polvo se puede integrar perfectamente en el batido verde de la mañana! Además, el una excelente forma de nutrición para un cuerpo sano.

6. Probióticos

Además del programa de desintoxicación, los siguientes son adecuados Cápsulas intestinales como GUARD, es decir, las bacterias del ácido láctico, que apoyan la flora intestinal natural y, por tanto, garantizan un mayor bienestar. Si el intestino está sano, esto tiene un efecto positivo inmediato en nuestro rendimiento. No en vano, el intestino también es llamado "nuestro segundo cerebro" y es muy importante proporcionarle todo lo que necesita para realizar sus funciones de la mejor manera posible. Los probióticos se encuentran en los yogures, el requesón o en el chucrut y los pepinos fermentados.