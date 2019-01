Descubrió en WhatsApp que papá tenía novia: mirá su carta

¿Qué hizo? Escribió esta carta en un diario personal de Violetta. Ahora, cinco años más tarde, la encontró y la compartió en su cuenta de Twitter, @louistkarlas.



"Mi papá me mintió. Dijo que no tenía novia y no se imaginan. Le revisé el WhatsApp y tenía una tal Paola y ella le decía "amor". Yo le voy a empesar a mentir como él me mintió", escribió la chica, con alguna falta de ortografía.



Eso no fue todo. Primero llegó una amenaza. "A partir de aora nunca más le voy a hablar bien". Y después su plan para desenmascararlo: "Hoy me voy a arriesgar lo voy a llamar le voy a decir hola vi tu guasap y una tal Paola te dice amor cuando pensabas decirme mentiroso".





