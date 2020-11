Descubrieron avispones asesinos en otro país de América y aumenta el pánico por una plaga

Un convulsionado 2020 por la pandemia de coronavirus había sumado otrapreocupación: el aterrador "avispón asesino asiático" causando temor en Estados Unidos. Incluso recientemente descubrieron en el país el primer nido.

Pero ahora el hallazgo de estos avispones en otro país de América puso de nuevo en alerta a una zona que por demás se encuentra perturbada y nada quieren saber de posibles daños y consecuencias.

Esta vez, el Ministerio de Agricultura de la provincia de Columbia Británica de Canadá anunció que descubrieron al menos dos avispones asiáticos 'asesinos' cerca de Langley, una ciudad fronteriza con el estado de Washington, según medios locales.

Paul van Westendorp, el principal experto en abejas del lugar, reveló otro dato inquietante: el segundo espécimen capturado gracias al aviso de los habitantes era una avispa reina.

Los científicos afirman que los dos hallazgos coinciden con una fase del ciclo de vida de los avispones en la que dejan sus nidos en busca de parejas.

A partir de 2019 hasta hoy solamente se encontraron seis ejemplares en la región, y el año pasado debieron destruirun panal en la ciudad costera de Nanaimo,difunde también RT.

"Lo loco es que con seis especímenes recolectados durante todo un año, la densidad es tan baja que no tenemos un punto focal. No hay un sitio en particular que diga: 'es probable que un nidoesté aquí'", explicó el especialista a CTV News.

Las autoridadesinstaron a los apicultores y a la ciudadanía a seguir informando sobre cualquier avistamiento de avispones "Vespa mandarinia",que pueden alcanzar hasta cinco centímetros de largo con una envergadura de cuatro a siete centímetros.

Por otro lado, la preocupación en va en aumento por una posible invasión de la especie en Estados Unidos, cuyas autoridades están intentado evitar una peligrosa plaga.

El primer nido descubierto enWashington

El Departamento de Agricultura del Estado de Washington anunció a fines de octubre la exitosa destrucción del primer nido de avispones asiáticos asesinos hallado en EE.UU.

"Señoras y señores, lo logramos'', dijo a la prensa la vocera de ese organismo, Karla Salp, sobre el hallazgo en Blaine, una ciudad al norte de Seattle.

El panal tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto y conteníaentre 100 y 200 avispones, de acuerdo con los científicos.