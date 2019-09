Descubrí si está bien o mal compartir la cama con el perro

Son muchos los que comparten la cama con su perro sin siquiera pensarlo. Para otros, esa conducta va en contra de la higiene. Más allá de las controversias, el médico veterinario Ricardo Bruno, experto en comportamiento animal, remarca que se deben considerar dos aspectos centrales para disfrutar de cada momento: el liderazgo y la salud .

Dormir con nuestros perros puede ser un verdadero placer, pero si no tomamos ciertas precauciones, ese sueño pacífico puede llegar a convertirse en una pesadilla. Por ende, aquellos que decidan hacerlos, deberán considerar ciertos recaudos. Por ejemplo, las personas inmunodeprimidas o con algún tipo de alergia manifiesta, deberían evitar compartir su cama con el perro. Asimismo, ese animal debería tener sus vacunaciones al día para evitar la transmisión de enfermedades y estar libre de parásitos y de pulgas.

De manera natural, los perros duermen junto a los demás miembros de su manada y muchas veces cerca del individuo con quien tienen mayor vínculo afectivo. "Sin embargo, algunos suelen confundir la confianza de dormir en la cama con actos de sumisión, pudiendo (a veces) demostrar agresividad para con su dueño o algún integrante de la familia. También puede ocurrir que el perro tenga conductas protectoras excesivas cuando alguien que no sea su dueño se acerque a la cama donde duermen ambos", explicó Bruno.

La presencia de ellas sobre el animal y en el ambiente es un tema relevante. Cuando las personas observan que están sobre el perro suele ser demasiado tarde. De hecho, estudios internacionales sostienen que más del 30% de los dueños de mascotas no se da cuenta de que su animal tiene pulgas. Por esto es clave saber que la mayoría de los productos contra las pulgas dura solo un mes, lo suficiente para matarlas en el perro, pero no las que habitan en la casa ¡y en la cama! De allí la importancia darle a los canes un protección extendida por 12 semanas y así realizar un control efectivo.

"La decisión de dormir o no con su perro en la cama no es discutible: es una de las tantas libertades individuales que tenemos, pero lo que no puede ser aceptable es que esta decisión ponga en riesgo al propio propietario o a terceros. Es por esto que dicha decisión debería ir siempre acompañada de un dominio y liderazgo absoluto sobre el animal por nuestra parte, así como de una buena salud", aseguró el veterinario.