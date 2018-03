Descubrí si alguien te bloqueó en Facebook

Para empezar, si alguien ya no aparece entre sus contactos puedes empezar a sospechar. No es el método definitivo ya que podría haber cancelado la cuenta e incluso haber sido bloqueado por el propio Facebook.





Aunque existe también otra posibilidad. Si otros contactos pueden acceder a su perfil, o cuando entra en su página no puede ver su actividad y publicar en su muro, puede ser que lo haya bloqueado parcialmente.





Para salir de dudas, puede dirigirse a la barra de búsqueda de Facebook e introducir el nombre de la persona que sospecha que le ha podido bloquear.





Si no puede encontrarla, o bien lo ha bloqueado, o ha configurado su perfil para no ser encontrado en los motores de búsqueda o, simplemente, ha eliminado su cuenta.





Está claro que, si uno de sus contactos ha decidido bloquearle no podrá ver ni su perfil, ni enviarle una solicitud de amistad, ni un mensaje, ni tampoco dejarle un comentario.





Llegados a este punto, si todavía no las tiene todas y guarda una conversación antigua entre sus mensajes de Facebook con esta persona, podrá hacer clic en ella.





Si su nombre está pintado de color negro y no puedes ver su perfil, es altamente probable que su cuenta siga activa pero que, definitivamente, le haya bloqueado. Pero si aparece como usuario de Facebook es porque ha borrado su cuenta.





Ahora bien, si al buscar su nombre lo encuentra y al intentar entrar en su perfil aparece el mensaje "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido esté roto o que se haya eliminado la página", no hay duda: lo han bloqueado.





Si necesita más elementos para salir de dudas, puede cerrar su sesión en Facebook y buscar su nombre o su perfil en Google: "nombre de tu amigo Facebook".





Si el buscador es capaz de encontrar su página de Facebook en la lista de resultados y desde allí se le permite acceder a su perfil, significa que ha sido bloqueado.





Todo lo que se hace en Facebook deja rastro en la web. Algunas aplicaciones de juegos no se actualizan. Así que, desde su cuenta de Facebook, puede acceder al juego al que ambos hayan jugado y hacer una pequeña búsqueda en las tablas de puntuaciones o en su perfil del juego. Si lo encuentra, puede ser el indicio definitivo de que lo ha bloqueado.





Nexofin.