Descubrí qué significan estos hoyuelos en tu espalda

Son un símbolo de sexualidad (por eso se les nombró como a la diosa de la belleza y el amor) y, para los hombres, es realmente atractivo y sensual ver a una mujer que tiene estas marcas en su espalda.

En los hombres se les llama hoyuelos de Apolo, el dios romano de la luz y el sol.

El tener o no tener estos hoyuelos no depende de ti, y no puedes ni desaparecerlos (a menos que engordes muchísimo y no se distingan) ni mucho menos hacerlos salir con deporte o dieta.

Al igual que los hoyitos de los cachetes y la barbilla, son genéticos y se deben al tamaño de un ligamento.

Realmente no importa mucho si no los tienes, no afecta absolutamente para nada, pero, después de que sepas lo que significa, seguro vas a envidiar a quienes lo tengan:

Su significado: Son señal de buena circulación y cuerpo saludable, además dicen que mientras más marcados estén será más fácil llegar a un orgasmo, y es que estos pequeños círculos suelen ser una zona erógena, ya que un roce o un masaje suave puede ponerte en órbita.

¿Tú los tienes?





hoyuelos espalda (2).jpg