Descubrí de dónde provienen los sueños

Ya sea porque sos de los que "no sueñan nunca" o de los que tienen "un mundo onírico incluso más activo que el real", los sueños suelen generarnos cierta curiosidad. ¿Qué soñé? ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué se habrían mezclado estas personas que no se conocen entre sí? Esa era mi casa, lo sabía... aunque no se parecía. Un grupo de científicos asegura haber encontrado dos genes que podrían estar involucrados en nuestro ingreso al mundo de Morfeo.