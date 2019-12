Descubrí cuándo cortarte el pelo, según la fase de la luna

Muchas mitologías giran en torno a la energía de la luna. El saber popular, de boca en boca, hace circular relatos acerca de lo que propone cada fase del satélite de la Tierra. Siembras, cosechas, podas o trasplantes se realizaban, en muchas civilizaciones, según un calendario biodinámico.





Los partos y la concepción de los niños son otros eventos regidos por la energía lunar, según muchas tradiciones. Todo lo que crece, se nutre y desarrolla, podríamos decir, se relaciona con este arquetipo femenino lunar del cielo. Desde el punto de vista astrológico, la luna -regente del signo de Cáncer​- tiene influencia no solo en nacimientos y mareas, sino en el crecimiento de uñas y cabello.





Son 13 lunas las que cambian durante el año; en un ciclo de 28 días, realizan un viaje en el cual se alternan luz y sombra, según la mirada desde nuestro planeta.



Es que la luna no tiene luz propia, por lo que vemos desde la superficie de la Tierra es lo que el sol refleja de ella, dependiendo de la posición. Así, cada ciclo se divide usualmente en cuatro fases lunares. Éstas son: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.







Cada momento posee una vibración particular, un magnetismo propio de cada momento. Se dice que en luna llena se producen más partos y las mareas están más agitadas, como los líquidos del cuerpo. Los humanos sufrimos una especie de "exaltación emocional" durante esos días. En el trabajo de la tierra, se dice que el "influjo lunar" influye en los cultivos a través del ascenso o descenso de la savia (alimento de la planta): de la raíz a las hojas. Podemos hacer esa misma analogía con el cabello humano.





Belleza, salud y energía lunar

La relación entre la belleza, la salud y las fases de la luna se estudia desde hace mucho tiempo. Los libros tradicionales de astrología "alertan", por ejemplo, acerca de las cirugías, cortes y extracciones de piezas dentarias en los días de luna llena. Para estos procedimientos se recomienda la etapa de luna menguante, cuando hay menos posibilidad de sufrir una hemorragia.





También se dice que si la depilación (como la poda de las plantas y árboles) se realiza en fase de luna menguante, el crecimiento posterior será mucho más lento y débil; y ocurrirá lo contrario en fase creciente.









Cortarse el cabello según las fases de la luna





Fase de luna nueva

La luna no se ve en el cielo, pero es un momento de mucha potencia energética, de todos modos. La vida crece hacia adentro, y por eso es momento de siembra, pero no de corte. Tal vez podemos hacer algún tratamiento de reparación y reconstrucción capilar, aplicar productos nutritivos para el cuero cabelludo si el pelo no está sano. Pero no se aconseja realizar cortes en las puntas en estos días.

Fase de cuarto creciente

Es la fase ideal si deseamos cortarlo para que se regenere y vuelva a crecer a ritmo rápido. Las puntas florecidas y resecas se cortan en este momento, lo que le dará fuerza al cabello hasta su raíz. Es preferible cortarse el cabello entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde.





Cómo cortarse el pelo según las fases de la luna.



Fase de luna llena

La luna reflecta la potencia solar, se unen el polo consciente con el inconsciente y aflora todo lo reprimido y las emociones ocultas. Es un momento de mayor impulsividad y expresión hacia afuera, ideal para hacer un movimiento y cortar el cabello en gran cantidad. El resultado será una regeneración más profunda, que crezca sano y fuerte.





Fase cuarto menguante

¿Querés que tu pelo crezca rápido? No lo cortes en esta fase. Pero, si se trata de un flequillo, un pelo rapado o un corte que deseamos mantener, sí podemos hacerlo. Porque el pelo crecerá de forma más lenta y la energía se irá a las raíces (más acorde con la luna nueva) y no al crecimiento abundante de las puntas. Se recomienda cortar en esta fase para pelos muy dañados, que pasaron por productos químicos y debilitamiento, cuyas raíces necesitan regenerarse mejor y más lentamente.