Descubren un mosquito gigante en Argentina

Hace relativamente poco tiempo un usuario de las redes sociales publicaba esta comparación de un mosquito normal, con lo que había descubierto dentro su casa.

Hoy en día bien sabemos que las mutaciones genéticas pueden llegar a crear este tipo de cambios, ya que a nuestro planeta tierra le estamos dando día tras día un buen golpe en la cara con lo mal que lo estamos tratando. Bien sabemos que las mutaciones genéticas pueden llegar a hacer unos cambios realmente exagerados en algún ser vivo, pero pocas personas han podido vivir ese tipo de experiencia.

Ya lo hemos visto en películas y de las películas a la realidad, podríamos decir que no hay mucha diferencia ya que alguna vez en la vida para imaginar tales cosas, habrán tenido que experimentar algo en sus propias pieles, creo yo. Aunque solo son opiniones de las miles que uno mismo se puede crear, pero dejaremos aparte está pequeña duda y es probable que hablemos más adelante en detalle de las mutaciones genéticas.

Este mosquito gigante fue encontrado en Argentina y quien hizo viral esta imagen, aclara que no sabe muy bien si «Es una nueva evolución de Chernobyl o estoy en Jumanji y recién me entero». Y la verdad que con ese tamaño, la verdad es que algo de miedo si que transmite, no es normal… Está claro.

Como no, la publicación no tardo absolutamente nada en hacerse viral, así reuniendo más de 100.000 interacciones en muy pocos días. Aunque lo que si se nos da muy bien al ser humano, es añadirle sarcasmo a cada situación terrible para intentar amenizar nuestros nervios del momento y así sacar un par de sonrisas.