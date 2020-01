Derribando mitos: ¿si tomás vino con sandía te morís?

"¡No tomes vino con sandía que te vas a morir!", la advertencia ya se convirtió en un chiste, pero igual, por respeto, son pocos los que se animan a desafiar esta verdad instalada que carece de pruebas científicas. Como esta creencia popular hay muchas otras que se naturalizaron: se trata de creer o reventar. Esoterismo, superstición y mucho de "remedio de la abuela" para solucionar algunos problemas.

Algunos axiomas tienen una explicación lógica, otros vienen de fábulas; también hay hechizos y "magia blanca", pero son conductas que muchas veces se realizan sin cuestionar su origen. Y -casi- siempre, hay alguien que asegura que su efectividad es infalible.

Cómo evitar que llueva, cómo hacer para alejar a alguna persona indeseable, qué hacer para encontrar las llaves perdidas en la casa; ¿se puede nadar después de comer?; o cómo hacer para evitar que un perro defeque. No hay fuentes empíricas donde consultar, la ciencia en este caso no tiene asidero; más que navegar, se trata de bucear en anécdotas y en blogueros especializados para intentar identificar el origen y desentrañar toda la verdad sobre los mitos más populares.

Es cierto que durante la digestión el cuerpo en el agua puede ser más propenso a sufrir calambres o la clásica "puntada", pero no hay estudios concluyentes sobre el tema. En realidad, se sospecha que el mito nació por la necesidad de los padres de tomarse un descanso después de comer y no tener que estar vigilando a los niños y niñas en el agua.

Otra vez, se trata de los padres que buscan que sus niños -por las dudas- no fuercen los músculos oculares. Entonces se instaló el mito, pero sencillamente no es cierto.

Hay infinidad de situaciones que pueden provocar que la mayonesa se corte como que el huevo no esté a temperatura ambiente, echar el aceite muy deprisa, que la batidora tenga más revoluciones de las que necesita la mezcla, que el recipiente tenga restos de otro líquido, que no se bata lo suficientemente rápido...

No existe ninguna evidencia científica que asegure este hecho. Simplemente es un mito sin fundamento alguno. La mayonesa es una salsa en la que se deben emulsionar el aceite y el huevo por lo que el secreto no está en otra cosa que en batir ambos elementos juntos.

Hay mujeres que aseguran que es ley. Pero se trata únicamente de esoterismo. La creencia es que una mujer que está menstruando no puede batir la mezcla para hacer una mayonesa porque se corta. No hay más explicaciones que esa: no se involucra a ningún otro factor y no se entiende por qué algo que sucede adentro del cuerpo repercutiría en la conjunción de un puñado de ingredientes en un bol.

El sistema de defensa de los sapos consiste en glándulas en la piel que, al ser apretadas o mordidas, segregan una sustancia lechosa que puede ser irritante si entra en contacto con mucosas. Y además, puede ser tóxica en caso de ser ingerida. Pero no es cierto que su orina cause ceguera y no le hacen nada malo a las personas; de hecho los sapos son muy beneficiosos para la salud, ya que son grandes controladores de invertebrados (mosquitos, cucarachas, caracoles, entre otros) nocivos tanto para humanos como para las plantas.

No hay estadísticas, pero muchas veces funciona. ¿Será porque el perro se inhibe o se trata de un intercambio de energías con el animal? No hay respuestas empíricas -otra vez- pero es uno de los mitos populares barriales que más fronteras trascendió.

No hay Google, ni veterinario que aguante. Creer o reventar. ¿Por qué alguien va a querer que un perro no haga sus necesidades? Puede que un vecino esté cansado de limpiar los desechos de las mascotas ajenas, pero en realidad se trata de un experimento de los chicos y chicas del barrio, que -aseguran- es infalible.

Hay que dar vuelta la tapa de la pava o el mate.



Extracto del libro "El Mate, Vocabulario y Refranero", de Francisco N. Scutellá: "Mire muchacho, cuando no hay plata en una casa, a la noche, cuando ya no hay más nada que hacer, cuando ya se fue el último a dormir, antes de acostarse ponga agua nueva en la pava, hasta la mitad. Es muy importante que el pico esté en dirección de la puerta principal, la que más se usa en la casa, no importa que haya paredes de por medio, la magia lo puede todo. Haga hervir el agua a borbotones, y cuando está así, sin tocar la pava, apague el fuego; después sin hacer otra cosa, apague la luz y se va a dormir. Al día siguiente ocurrirá algo muy bueno para el que lo haga, pero no se olvide m'hijo, si tiene alguna platita escondida o de verdad no le hace falta, ¡la magia no funciona! (...) Y cuando pierda las tijeras, las llaves o el lápiz, vaya y dé vuelta a la tapa de la pava o ponga boca abajo un mate viejo y salga a buscar otra vez, ¡seguro encuentra!".





El mito de la tapa de la pava viene del campo donde las creencias populares como la "luz mala" o "el chupacabras" son verdades absolutas.





"Se te cae sal, hay que tirar por el hombro izquierdo"