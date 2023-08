Deliciosas galletitas integrales con chip de chocolate

Yo soy muy chocolatera pero sin embargo no preparo dulces y postres de chocolate tan a menudo como podría parecer. En general me gusta más disfrutar del chocolate por sí solo, pero de vez en cuando me encuentro con recetas que casi me obligan a levantarme y encender el horno. Es lo que me ocurrió al encontrarme con esta receta de galletas integrales con chips de chocolate y miel.