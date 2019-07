Deco: una nueva teoría para ordenar tu casa

Un pasaje del libro "Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities" relata una experimento realizado en Newark, en el estado de Nueva York. Se trata de un descubrimiento: si una propiedad tiene un vidrio roto y este no se repara rápidamente, los vidrios que lo rodean pronto estarán también rotos.





¿Por qué? Porque si una ventana rota se deja abandonada, su aspecto propaga la idea de que no le importa a nadie. Además, cuanto peor esté mantenido un ambiente, menos ganas tenemos de arreglarlo. Pasa lo mismo en casa que en el trabajo: cuanto más desorden, menos ganas de ordenar. Sin contar que además perdemos concentración y productividad.





Por ejemplo, si acabás de hacer una limpieza a fondo, seguramente no tengas ganas de encontrar ni una mota de polvo después: la idea es que el orden y la limpieza de los interiores perduren lo más posible. Entonces es mucho mejor tratar de limpiar y ordenar de a poco. Si te desbordan los platos por lavar, estarás más dispuesto a dejar las tazas sucias por todas partes, cosa que no pasa si la cocina está en perfecto orden.

La situación se puede replicar en la oficina también. Es importante organizar las tareas regulares para mantener el orden y no vernos desborados por el caos. Si tenés un montón de pendientes a tachar de tu lista, correos sin responder o llamados para hacer, no podés ponerle cabeza a nada ni avanzar en tu trabajo.

Para evitar el estrés que provoca la acumulación, ordená y limpiá un poco cada día. Hacé tu cama al levantarte, limpiá zonas estratégicas a la mañana o a la tarde, poné tu ropa en su lugar en vez de dejarla tirada en una silla o en el sofá.

En la oficina, es mejor ir realizando las microtareas de a poco y no dejarlas para más tarde. Te va a mejorar muchísimo el ánimo y vas a bajar el estés al ver que tu casa o tu lugar de trabajo están en orden.