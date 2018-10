Decidió publicar los chats con su novio sin imaginar las consecuencias

En el chat, la joven escribe "Ya no sé cómo quieres que luzca", a lo que su novio respondió: "Como en las fotos de Instagram por las que te conocí. Además el mayor problema es que tu barriga podría ser mayor que la mía y eso sería raro".







A esto, Johnson respondió que solo estaba pesando 2 kilos más que en las fotos viejas.

Shelby Johnson compartió esta conversación en Twitter, junto con una consulta a los usuarios de la red social: "Peso 54 kilos, es lo que vengo pesando hace 5 meses. Mi novio me dijo esto. ¿Estoy exagerando por sentirme herida? Estoy desconcertada y no puedo comprender como alguien que dice amarte te puede decir algo así."

Sorprendida por la viralización de su historia, la muchacha decidió seguir este consejo: "Con ayuda de mi terapeuta tengo un plan para poner fin a esto y seguir adelante. Mañana lo veré y me quitaré de encima 80 kilos. El apoyo que obtuve es maravilloso. ¡Pensé que solo algunos de mis amigos de Twitter responderían!"



Pero la cosa no quedó ahí. Shelby contó un día después que su ahora ex novio se había enterado de lo sucedido en Twitter. Según su testimonio, la reacción del joven también fue una auténtica sorpresa: "Quiero que sepan que ya nos separamos. Él estaba muy triste y se sentía como una basura, en especial después de saber que mi tuit se había viralizado. Me dijo que tomará esta experiencia como un aprendizaje para ser mejor persona. Así que aquí estoy, soltera y libre". El tuit tuvo una repercusión que jamás imaginó, con decenas de miles de comentarios. Shelby recibió numerosos mensajes de apoyo y muchos le aconsejaron que pusiera fin a la relación.

Fuente: guioteca

