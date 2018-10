De quién te conviene alejarte según tu signo del zodíaco

TAURO





GÉMINIS





CÁNCER





LEO





VIRGO





LIBRA





ESCORPIO





SAGITARIO





CAPRICORNIO





ACUARIO





PISCIS

Mira Aries, de quien debes alejarte es de cualquier miembro de la familia que te cause conflictos y un dolor de cabeza muy difícil de soportar. Sabes que a ti, la gente tóxica te puede y te consume las energías y en este caso, te deberías de alejar de ese tipo de gente, aunque te una un lazo de sangre con ella, ese tipo de personas tóxicas te hacen sacar la peor parte de ti, aunque no lo quieras...Crear dramas cuando no los hay, es algo que te consume la buena vibra y te cabrea Aries, te cabrea mucho que te enciendan el fuego cuando está en modo avión, te cabrea mucho que jueguen con tus sentimientos y que encima sea alguien de la familia. Para ti, familia significa HOGAR y en tu hogar, no hay sitio ni lugar para los parásitos que chupan sangre y que no respetan el significado de la palabra FAMILIA. Para ti, la familia en un regalo que hay que conservar y cuidar Aries, pero si en ese regalo vienen falos tóxicos también se tienen que quitar, y lo sabes.Ahora mismo Tauro, tienes que poner punto y final a todas aquellas personas que te prometieron mucho en un futuro, pero que no llegaron a nada y dejaron su promesa por el camino. Debes alejarte de todas aquellas personas que ahora sí quieren, que ahora vuelven, que ahora es cuando les interesas... Mira Tauro, tienes un corazón de oro, pero la gente interesada es la que principalmente se nutre de él y eso tiene que acabar.Quien no te quiso bien en un pasado, no lo va a hacer en un futuro y si tienen pena Tauro por no poder entrar en tu vida de nuevo, que se la quiten bailando y que a ti, te dejen en paz, porque en tu vida ya no hay sitio para personas interesadas y cobardes que vuelven cuando ven las orejas al lobo... para ellos, tu indiferencia está más que servida, aunque ahora hagan todo lo que no hicieron en un pasado, de ti, ya no van a tener nada Tauro. Vale más cuidarte a tiempo, que cuidarte cuando ya es tarde...Géminis, aléjate de las personas arrogantes YA, por mucho que las quieras con locura, a ti no te hacen nada bien... Mira Géminis, a pesar de tu temperamento loco y desmedido, eres muy buena persona en realidad y te la juegan muchas más veces de las que te gustaría reconocer. Sabes por qué ¿verdad? Porque tienes buen corazón, porque esperas a que los demás actúen de la misma manera en la que tu actuarías y porque esperas demasiado de gente que, sinceramente Géminis, no da para más...Aléjate de la gente que te promete mucho y que luego no mueve un dedo para cumplir nada. Aléjate de todas aquellas personas que sabes que nunca te van a dar lo que quieres. Jugar con tus sentimientos no debería de estar al alcance de cualquier persona Géminis, entonces ¿Por qué permitirlo? Que nada ni nade se crea con el privilegio de hacerte ilusiones para luego, no hacer nada Géminis, que nadie tenga esa oportunidad. Fuera de tu vida.Ay Cáncer, los amores que te obligan a dejar de ser tú deberían de estar enterrados ya y lo sabes. Mira Cangrejo, te tienes que alejar de la gente tóxica, de la gente mala, de la interesada y de la que solo va a lo que va... Tú, especialmente tú, te deberías de alejar de muchas personas, tienes un corazón que no te cabe en el pecho y eso es carne de cañón para mucha gente, pero esos amores que te obligan a cambiar por "amor" pero que en el fondo, te roban tu personalidad, tu voz, tu voto y tu independencia, son los que tienen que estar en China de por vida y lejos, muy lejos de ti Cáncer.Aléjate de quien no te quiera bien, de quien te corte las alas cangrejo, aunque quieras con locura a esa persona, tú te mereces ser libre, te mereces tener todo lo que ames y más, te mereces un apoyo incondicional a tu lado, alguien en quien poder confiar con los ojos cerrados y NO alguien que te vaya quitando años de vida poco a poco...Mira Leo, echa de una vez de tu vida a todas aquellas personas que solo te llaman cuando quieren algo de ti y nada más. Aleja a todo aquel que solo te quiere por puro interés, que solo aparece cuando le haces falta Leo, todas aquellas personas que se hacen llamar amigos pero que luego, no demuestran su amistad para nada son las que deberían de tener prohibida la entrada a tu vida. Puerta con toda esa gente que te quiere para un rato, puerta con aquellos que te llaman cuando quieren algo de ti , cuando necesitan ayuda o cuando no tienen a nadie más con quien salir.Leo, admite que tienes un carácter muy fuerte y un temperamento más que ardiente, pero luego eres un oso amoroso y esas personas lo sabes, lo ven y se aprovechan de ello... A partir de ahora, quizás vaya siendo un momento perfecto para poner a ese tipo de gente ratera en su lugar Leo. A los falsos amigos, siempre hay dejarles en la basura, en su verdadero hogar.¿Cómo hacer para que tus compañeros de trabajo no te amarguen la vida Virgo? Quien tenga el secreto para lograrlo, que te lo mande por favor, eso, o directamente te toca a ti mover ficha Virgo y ser tú quien se aleje de esa compañía tan tóxica que tanto mal te hace. Ahora mismo, te debes de alejar de todas aquellas personas que te quieren mal, que no te quieren ver triunfar, que actúan tu espaldas y que tienen el compañerismo en la calle del olvido, así de claro...Virgo, en el terreno laboral ahora mismo no debes de afianzar lazos con personas que conoces de hace muy poco tiempo, no debes de entablar una relación con gente de la que recibes una negación constante, no tienes porque estar detrás Virgo, tú naciste para triunfar y el resto, lo hace tu sudor, esfuerzo y trabajo, así que puerta con todas aquellas personas que te quieran ver abajo, puerta con todas aquellas ratas que te quieran ver caer. Tu eres mucho más grande que todo eso Virgo.Ay Libra, Libra, Libra... Todas y cada una de las PERSONAS que te hicieron daño, que te fallaron no una, ni dos, si no MUCHAS más veces y que ahora, vienen con el moco y con la lágrima pidiendo perdón para volver a EMPEZAR de cero, tienen que ser arrastradas al pasado de una, tienes que dar portazo en sus caras y echarlas de tu vida Libra, no te creas mala persona por no dar segundas y terceras oportunidades balanza, ya está bien de ser siempre el bueno de la película.Aléjate de la gente interesada, aunque las quieras con locura Libra, no son buenas para ti. Aléjate de esa gente que te llama a la hora critica, que te quiere cuando necesita algo, que te busca por puro beneficio y nada más. Pero sobre todo, aléjate de esa gente que te hizo mucho daño, de toda esa gente que se fue sin pedir perdón pero que ahora que tú estas bien, vuelve por pura necesidad. Quien no cambió antes, no lo va a hacer ahora Libra, cuando se trata de personas tóxicas es la misma película de siempre. Échalas de tu vida.Escorpio, aléjate de cualquier persona que te haga sentir pequeña/o. Eres grande, mucho más grande de lo que tú misma/o sabes y mucha gente lo ve Escorpio, lo ve y no quiere que sea así. Por eso, te crean falsas ilusiones y te comen un poquito la cabeza. Te da amor, pero luego te dan todo lo contrario. Una de cal y otra de arena, lo que primero dice ser amor, resulta que luego es una intimidación muy sutil para que tu personalidad se quede suave y no salga a la luz. Aléjate de eso Escorpio, aléjate de las personas que cohiban a tu verdadero YO.Hay gente muy astuta por al vida y que sabe dónde ir, cómo actuar y cómo enamorar para así poder llevar el mando y manipular a su antojo. Escorpio, a ti el amor te ciega, esto es una verdad muy grande y lo sabes, pocas veces pero lo hace... Así que, ya sabes escorpión, si hace falta pícales y déjales huella, una huella que duela como cuando te quemas, algo que les recuerde que ahí ya no se puede entrar. Tu corazón, no debería de tener llave para la gente mala.Aléjate de las presiones Sagitario, las situaciones limite que te llevan hacia la ansiedad, aléjate de todas las personas que te causen esa sensación de agobio Sagitario, echa de tu vida a cualquiera que te de estrés y confusión... Mira Sagitario, puerta con todas aquellas personas que te agobien y te presionen para tomar decisiones que son de TU VIDA. Punto. Eso es Sagitario, es tu vida y eres TÚ quien decide en ella. Si quieres tardar tres lustros en decidirte sobre algo, lo haces y punto, a ti nadie te tiene que venir con exigencias y con imposiciones para que te decidas antes de tiempo, para que te metan prisa y te hagan fallar... no, no, noSagitario, quien quiera velocidad, que se vaya a un circuito de carreras, porque en tus decisiones mandas tú, y si quieres ir con más lentitud de la que lleva un caracol, pues lo haces y punto, que para eso es tu vida... Puerta con los metiches que no te apoyan y que te agobian Sagitario, puerta en todas las narices.A ti el estrés, no te va nada bien cabra y por eso mismo, te debes de alejar de las personas que te causen más estrés que felicidad. En serio Capricornio, bajo los efectos del estrés no eres tú y no, no te hace justicia porque el estrés saca tu lado más controlador y te deja en un lugar que no te mereces. Esas personas que te OBLIGAN a decidirte cuando no quieres, esa gente que te mete prisa para que te decidas y que no respeta tu tiempo, es gente que tiene que ser exterminada de tu vida. Quien bien te conoce cabra sabe que contigo hay que tener mucho margen de distancia.Eres una persona muy tuya, alguien que necesita mucho tiempo propio, espacio y libertad para hacer y deshacer a su tiempo y eso de que te vengan EXIGIENDO y creando estrés cuando lo que tu quieres, es tranquilidad, te mata por dentro. Puerta a toda esa gente con prisa que no sabe apreciar los pequeños detalles de la vida que se nos pasan por eso mismo, por ir a toda mecha.Las personas tóxicas que utilizan tus secretos y tus confesiones para su beneficio propio Acuario, son personas que deberían de estar exterminadas de tu vida. En serio Acuario, aléjate de todas ellas, no tengas ni una gota de lástima por echarlas de tu vida. Sabes que, quien bien te quiere, bien te cuida y bien te tratará. No permitas un pequeño desliz, no te creas sus perdones, sus mentiras disfrazadas de "lo siento, se me escapó ese secreto tuyo no volverá a pasar" porque sabes que terminará pasando de nuevo...Aléjate de esa gente mala Acuario, aunque te den ganas de hacer que paguen, aunque tengas muchas ganas de que prueben de su propia medicina, no te tienes que poner a su altura. Te hace mucho daño que utilicen información que salió de ti Acuario, es muy doloroso para ti esa deslealtad, pero tranquila/o, porque el karma siempre llega. Las mejores venganzas, son aquellas que se sirven en plato frío Acuario, aquellas que llegan de la mano del karma, no lo olvides.Aléjate de la gente maleducada que recibe tus mensajes y que no hace nada por contestarlos, ese tipo de gente más falsa que un bolso de "marca" comprado en un mercadillo de barrio no debería de tener lugar en tu vida. Aléjate de sus excusas, aléjate de sus perdones por no haberte contestado a tiempo... Quien bien te quiera, bien te tratará Piscis, ni más n menos. La típica excusa de "lo siento, tengo mucho trabajo y no hago caso al móvil" no te debe de servir Piscis, punto. Bastante es que pierdas tú tiempo de tu vida en hablar a alguien, como para que ese alguien no tenga la decencia de ni siquiera contestar, así de claro Piscis, asume tu responsabilidad y sé tú quien de puerta a esa persona.Cuando te llame de vuelta, no respondas, ten orgullo y di NO a esa persona interesada que te habla cuando se acuerda. Aunque vale, es verdad, a veces es a ti a quien le pasa eso, es a ti a quien se le olvida contestar, pero de ti se sabe que NO es a mal, de ti, se sabe que es un despiste por tu cabecita loca, pero si esa persona te lo hace no una, ni dos, si no más veces, no es un olvido, es una realidad.horoscoponegro