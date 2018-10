De no creer: perdió una pierna por un simple pelito encarnado

"Usualmente, que una bacteria ingrese de esta manera no es un problema porque el sistema inmunológico la combate, pero en este caso tuvo espacio para crecer", explicó el hombre de 53 años a medios extranjeros. "Mi pierna comenzó a hincharse y endurecerse, y sentí mucho dolor", recordó.

Los médicos le explicaron que tenía una infección producto de una fascitis necrotizante, una infección letal producida por una bacteria come carne que, creen, ingresó a su cuerpo a través de un pelo encarnado y se multiplicó en el espacio que se creó al desgarrarse. Fueron necesarias seis operaciones para remover el tejido muerto y la amputación de su pierna para salvarlo.Luego de la amputación, Mark estuvo alrededor de un año recuperándose, dado que necesitó aprender a utilizar la prótesis que le colocaron. "Cuando me dieron el alta empezamos a pensar qué significaría esto para nuestra familia: nuestra casa tenía cinco escaleras y teníamos una camioneta, así que vendimos todo e hicimos algunos ajustes, pero todo resultó bien", añadió.El hombre ha mantenido una actitud positiva durante todo el proceso: "Tenés que superarlo, no podés dejar que te deprima. Puedo aceptar que tengo una sola pierna porque es mejor que la alternativa. Después de todo, estoy vivo", concluyó.La fascitis necrotizante, también conocida como gangrena de hospital, es una extraña infección bacteriana que tiene un 27% de posibilidades de sobrevivir. Lo que hace es ingresar al cuerpo a través de un pequeño corte o rasguño y destruir la piel, grasa y músculos, tanto a través de la liberación de toxinas como de cortar la circulación de sangre en esa área. Resulta letal porque se expande rápidamente por el cuerpo y puede causar fallas en los órganos.tn