Los secretos de belleza de la instagramer que es furor por compartir sus tips

Dadatina en realidad es Daniela. Tiene 31 años y es licenciada en Instrumentación Quirúrgica y también es cosmetóloga profesional. Desde hace un par de años comparte en sus cuentas de Twitter e Instagram consejos de belleza para lograr tener una piel sana sin la necesidad de gastar fortunas en productos y cremas que recomiendan siempre en redes sociales sin antes consultar a un profesional de la salud.

“Abrí mi cuenta porque creo que todes deberíamos tener acceso a cuidarnos la piel y creo que tengo una manera didáctica de abordarlo que le gusta a la gente”, explica Daniela a Infobae.

“Dada”, como sus seguidores la apodan, hace posteos originales y divertidos para que sean fáciles de entender y cualquiera que quiera interiorizarse sobre el tema de la dermis pueda hacerlo.

“Lo que más me gusta es cuando me cuentan o me muestran cómo generaron el hábito y los cambios entre el antes y después. Muchas mujeres me han dicho que la rutina les ayudó a sentirse mejor consigo mismas pero no desde un aspecto estético sino desde el interior, desde poder darse unos 15 minutos diarios para ellas mismas, exclusivamente para cuidarse. Eso es lo que me pasó a mí, entonces me parece hermoso poder comunicarlo y que tenga impacto”, cuenta Dada.

Cuál sería una rutina perfecta para el cuidado de la piel

“Una rutina perfecta es una que le sirva a tu piel y que no sea demasiado complicada como para que te aburras de hacerla”, dice entre risas. “Podés empezar desde lo más básico, que es un limpiador gentil, una crema y protector solar, y con esto vas a estar bien. De ahí en más no hay límite. Depende totalmente de vos, de tus ganas y qué necesidad quieras abarcar”, agrega.

Rutina de día

1- Limpieza a base de agua

2- Tónico

3- Sérum

4- Contorno de ojos

5- Tratamiento específico (opcional)

6- Crema hidratante

7- Protector solar

Rutina de noche

1- Limpieza a base de aceite

2- Limpieza con un gel/crema y enjuagar

3- Exfoliar (opcional)

4- Tónico

5- Máscara (opcional)

6- Sérum

7- Contorno de ojos (opcional)

8- Crema hidratante

“No necesitan realizar todos los pasos, lo importante es que tengan la cara limpia e hidratada. Si se olvidan el orden, siempre consideren que los productos deben ser aplicados en el orden de consistencia que tienen. De más líquido a más espeso. Es la regla de oro”, detalla Dada en su post.

Eso sí, algo que resaltó que no debe faltar es el protector solar. “No solo nos protege del cáncer de piel y es fundamental, sino que además es vital para evitar manchas en la piel y prevenir arrugas. Cuando yo era chica no había conciencia de uso así que mi generación está llena de manchas por tomar sol con aceites factor 4 a las 12 del mediodía. Por suerte hoy en día todas los dermatólogos, cosmetólogos e influencers de beauty comunican que el protector es indispensable y cada vez se está generando más conciencia mediante campañas masivas”.

Dadatina compartió que lo que más le consultan es por manchas en la piel, cicatrices viejas de acné o manchas de sol. Pero la experta dijo que lamentablemente no hay una solución mágica. “Todo lleva paciencia y constancia, pero se puede mejorar muchísimo el estado de la piel con una buena rutina.

Al respecto, Daniela realizó un posteo en su cuenta @dadatina y dijo que hay 3 tipos grandes de hiperpigmentación en la piel.⠀

1- Por daño solar

2- Puede ser postinflamatoria, que suele ser resultado de acné, dermatitis atópica, rosácea, por depilación con cera, etc.

3- Melasma. Ésta es la más difícil de tratar, se las ve como parches oscuros o hasta grisáseos en la piel y pueden ser tanto hormonales como por el sol

¿Qué recomienda Dada?

- Protector solar, sí o sí, no es negociable. De amplio espectro y mínimo 30 (no, no cuenta el que viene en la base ni en la crema de día). El PS protege la piel de los rayos UV y mantiene la producción de melanina (lo que nos da el color bronceado en la piel) bajo control. ⠀

- Exfoliaciones con AHAs. Estos son ácido glicólico, láctico y mandélico. Lo que hacen es remover la capa superior de la piel (células muertas). Hay muchos disponibles en el mercado y he reseñado un par pero también pueden ir a sus cosmetólogas a que lo hagan ellas con productos más power que los que hay en venta libre.

-Vitamina C. Utilizada de día inhibe la enzima que produce melanina y protege del sol (igual usen protector solar). De noche también sirve para combatir los daños del día. Además aclara las manchas. ⠀

-Incluir el retinol y niacinamida en la rutina. El primero va a incentivar la renovación celular y el segundo reduce inflamación y da luminosidad.

