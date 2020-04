Se cumplen 50 años de la verdadera separación de Los Beatles

El 10 de abril de 1970 Paul McCartney estaba a punto de lanzar su primer album solista ("McCartney"), John Lennon llevaba varios meses trabajando en algo propio con su esposa Yoko Ono y Los Beatles no tocaban desde enero del año anterior. Todo parecía indicar que la banda había concluido su frenético y espectacular ciclo musical y, sin embargo, los fanáticos de entonces nunca habían recibido la noticia final. Tal vez, para esperanza de muchos, se trataba solo de un recreo de la banda.

Sin embargo, fue ese día de abril, en un comunicado de prensa en formato entrevista, que el propio McCartney anunció, con una ligereza casi fría, el fin definitivo del cuarteto de Liverpool.

"Pregunta: ¿Tu separación de Los Beatles, temporaria o permanente, se debe a diferencias personales o musicales?

Paul: Diferencias personales, diferencias de negocios y diferencias musicales pero sobre todo porque la paso mejor con mi familia. ¿Temporaria o permanente? Realmente no lo se

Pregunta: ¿Pero ves que es un futuro el dúo Lennon-McCartney vuelva a escribir canciones?

Paul: No"

Al día siguiente, el lanzamiento del disco solista quedó tapado por la separación de Los Beatles. Si McCartney quería terminar definitivamente con el grupo o no es aún una incógnita pero a partir de entonces se echó por tierra cualquier tipo de reconciliación.

Irónicamente, un mes más tarde, salió a la venta Let It Be, el último album de la banda. En una entrevista con Rolling Stone, Lennon recogió el guante y apuntó contra su excompañero de una manera que nunca había hecho pública: "Él no puede tener su propia carrera entonces empezó a generar el caos. El año pasado saqué cuatro albums y nunca dije una puta palabra acerca de renunciar a la banda".

Los motivos de la separación fueron variados e incluso estuvieron teñidos de conspiraciones y rumores que nunca se confirmaron del todo. El cansancio por la euforia descontrolada de los fans, el fallecimiento de Brian Epstein, su histórico manager, peleas por egos desmedidos, drogas y diferencias musicales son solo algunas de las razones que llevaron al alejamiento de los cuatro músicos.

A fin de 1970 Paul presentó un pedido formal de disolución de la banda que se resolvió en 1975. El 9 de enero de ese año el New York Times publicó la noticia en la página 23.

"El último vínculo legal que unía a los cuatro miembros de Los Beatles se cortó hoy en una audiencia pública. La sociedad se disolvió casi cuatro años después de que el sr. McCartney haya presentado una orden judicial de disolución".

Así quedaron atrás 8 años de carrera discográfica, 12 albumes de estudio (uno doble), cientos de conciertos y cuatro músicos que pasarían a la historia como los integrantes de la mejor banda de todos los tiempos.

Para aquellos románticos, en cambio, la verdadera despedida de Los Beatles puede invocarse con esa escena de John, Paul, Ringo y George tocando en la terraza de su estudio de grabación, Appel Corps. El 30 de enero de 1969 la banda tocó gran parte de los temas que luego incluiría en Let It Be y solo se fueron cuando los vecinos llamaron a la policía.