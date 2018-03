¿Desconfías de todos los que te rodean? ¿Hablan sobre vos sin que lo sepas? Quizá todavía no pueda saberse sobre qué están hablando dos contactos, pero sí es posible aventurar si están hablando entre sí gracias a WhatsDetective, una app que permite identificar quién está conectado al popular servicio de mensajería propiedad de Facebook, cuánto tiempo y con qué frecuencia.



La app, eso sí, sólo puede utilizarse online (aunque sus creadores proveen versiones mobile en el futuro). Sólo hay que registrar el número del que queremos conocer la actividad y listo. En efecto, lo que hace la aplicación es mostrar a qué hora se han conectado los diferentes números que son parte de la agenda de contactos. De esta manera, puede verificarse cuándo estuvieron conectados dos contactos al mismo tiempo.



La pregunta del millón: ¿pueden los contactos "stalkeados" saber que los están siguiendo? Según la web oficial de la app, no en el 95% de los casos (aquellos que utilizan la versión oficial de WhatsApp). Incluso si estos usan alguna versión apócrifa, no hay forma de que sepan quién los sigue, pero sí pueden bloquear aplicaciones de terceros con WhatsDetective o esconder su estado de conexión.



Pequeño detalle: es paga, ofrecen planes que van desde los 5 a los 7 euros (cobran por número "stalkeado"). Y, si bien tuvo versión para Google Play, al tratarse de una app "espía", fue retirada de este servicio.



Otro problema: por ahora no acepta agregar celulares argentinos para chequear su estado, pero sí de otros países como los Estados Unidos, Australia o hasta Andorra. Consultados vía mail por Infotechnology.com, explican que han restringido el acceso desde algunos países. Ofrecen, sí, agregar los números ad-hoc si estos son informados a través de un correo electrónico por el usuario interesado.



La cuestión legal

¿Es legal? La verdad, es como si uno estuviera chequeando todo el tiempo si una persona está o no conectada.



El problema, claro, está en recolectarlos: en la Argentina es ilegal o (mínimo) está en un lugar gris: la ley de Protección de Datos Personales (25.326) dice que "los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles a los motivos que motivaron su obtención" y, además, que dicha recolección "no puede hacerse por medios desleales".



Se trata, en este sentido, de datos personales, ya que el fallo Halabi, de 2009, indica que los datos de tráfico deben considerarse personales y que estos (según la ley) no pueden recolectarse sin la anuencia de los usuarios, según plantea la especialista Beatriz Busaniche, parte de la Fundación Vía Libre.



Más de 1 hora para borrar datos

La función de borrado de mensajes fue una de las más esperadas en WhatsApp. La posibilidad de corregir errores y arrepentirse de un mensaje inoportuno fue ampliamente aceptada por los usuarios. Pero, en un principio, sólo teníamos unos pocos minutos para borrar el mensaje, por lo que sólo servía para esos casos y para evitar errores (no, por ejemplo, para borrar información que sólo sirve en ese momento).



Ahora, la plataforma va a aumentar dicho margen para los arrepentidos a más de una hora.

La hora y monedas que tenemos ahora para borrar mensajes apareció en silencio y sin informar abiertamente sobre ello en la actualización para el iPhone 2.18.31, que apareció hace unos pocos días.



Según parece, la nueva función irá apareciendo de forma gradual entre los usuarios que hayan actualizado a la mencionada versión, y como suele ser habitual, se espera que se extienda al resto de plataformas en los días venideros.