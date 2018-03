¡Cuidado a quién le pides que te diseñe el vestido de novia!

Una novia furiosa comparti√≥ en Facebook la peor escena que una novia podr√≠a tener en el d√≠a de su boda: Mhayo Arguelles de Manila, Filipinas, confi√≥ su traje a una amiga, quien como dise√Īadora, le ofreci√≥ sus servicio a un buen precio. Sigue leyendo para conocer los detalles.





Lo que Arguelles no imagin√≥ es que su 'compa√Īera' de escuela la traicionar√≠a de la peor forma d√≠as antes de el gran d√≠a. La joven comparti√≥ las fotos del decepcionante vestido en Facebook.





dibujo.jpg









En medio de su disgusto, Arguelles afirmó que su boda fue casi "destruida", después de ver que su vestido estaba forrado con un "mosquitero" en la parte de la falda. La joven menciona que la responsable de su amargura es Dimple Aquino, quien le pidió 400 dólares para la confección del traje.





"A un día de mi boda no recibía mi vestido, le dije que me lo envié y una bolsa de plástico de Mikey Mouse llegó a mi casa. Solo ver eso me dio mala espina" comentó en Facebook.





Vestido-1519868920.jpg



Tras sacar el traje del empaque, Mhayo vio que eran ciertos sus malos pensamientos, la habían timado. Su vestido estaba mal confeccionado y sin forma.





‚ÄúMe sent√≠ deprimida luego de verlo. Me dije: ‚Äė¬Ņqu√©, este es mi vestido de novia?‚Äô. Me lo pregunt√© 2 veces y pens√© c√≥mo podr√≠a haber sido as√≠‚Äú, recuerda la joven luego de depositar toda su confianza y bastante dinero en su ‚Äúamiga y dise√Īadora‚ÄĚ.





vestido-foto-1519869004.jpg







La angustiada novia menciona en Facebook que tuvo que alquilar un vestido horas antes de su matrimonio en Manila y felizmente todo sali√≥ bien. Todo no acaba aqu√≠, la joven mand√≥ a hacer a la misma dise√Īadora los trajes de padrino de bodas, los cuales tambi√©n estaban mal ajustados. De momento debe 153 d√≥lares, los cuales se niega a pagar. Y con justa raz√≥n.