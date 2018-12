¡Cuidado! Otro joven murió electrocutado por sus auriculares

La autopsia no mostró signos de violencia, aparte de algunas quemaduras en la oreja izquierda y confirmó que la causa de su muerte fue la electrocución. La principal hipótesis es que estaba usando los auriculares mientras cargaba su teléfono. Según Seven West Media, su hermano también sintió una pequeña descarga eléctrica al tocar el cable del cargador, lo que indica que puede haber sido defectuoso, aunque la marca y el modelo del dispositivo aún no están confirmados.



Mohd es al menos la cuarta persona este año que muere por una descarga eléctrica causada por auriculares. En febrero, una estudiante de 17 años de edad, Luiza Pinheiro, fue encontrada igualmente muerta su casa en Riacho Frio, Brasil, luego de que una "enorme carga eléctrica" ??surgiera en su teléfono y los auriculares se derritieran en sus oídos. "La abuela de la niña le dijo al médico que encontraron a su nieta inconsciente, tendida en el suelo y con auriculares en los oídos", dijo un empleado del hospital. "Dijeron que creen que la joven tuvo una descarga eléctrica porque el teléfono celular se estaba cargando".



En mayo, una mujer de 46 años de la aldea india de Kanathur se electrocutó después de quedarse dormida escuchando música, con la policía local señalando un cortocircuito como una posible causa del incidente. Luego, un mes después, un hombre de 22 años en Pandyo, otra aldea de India, escuchaba música de un teléfono celular conectado mientras la luz de su casa estaba cortada. Pero cuando volvió la luz, recibió una descarga eléctrica a través de sus auriculares y falleció, informó NDTV.



Un caso así ya había ocurrido en 2014, cuando una mujer australiana de 28 años fue encontrada muerta en su casa en North Gosford, después de haber sido electrocutada por un cable USB que estaba usando para cargar su teléfono mientras escuchaba música con auriculares. En ese caso, su muerte atribuyó al cargador de defectuoso, el cual no cumplía con los estándares australianos.



Fuente: losandes