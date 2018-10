Cuidado con los síntomas: pensaba que era estrés, pero se estaba muriendo

"Pensé que era solo una cruel bienvenida a mis 30 años", recordó. Pero ponto estos síntomas progresaron de manera rápida y peligrosa, y su cuerpo se deterioró rápidamente. En consecuencia, fue a un hospital para hacerse pruebas médicas y fue ahí cuando los médicos le advirtieron que su hígado no funcionaba bien.

"Pero mi vida es increíble desde que regresé, me hizo reevaluar las cosas que son importantes para mí. Mi mamá bromea que siempre quise ser la número uno y durante una semana lo fui", finalizó.

stres muerte (2).jpg stres muerte (3).jpg stres muerte (4).jpg stres muerte (5).jpg



", dijo, y agregó: "Cuando te morís no te podés llevar tus órganos, así que salvá una vida y difundí amor".Desde la operación, sus conocidos la llaman la "Mujer Biónica", pero no por tener partes metálicas, sino por su "energía": "El equipo de trasplantes se sorprendió de cómo volví a la vida de con nuevo hígado tan rápido".Si bien está convencida en aprovechar su vida al máximo, Ferrara tiene que tener ciertos cuidados con su salud. Todos los días toma medicamentos para evitar que el hígado rechace su cuerpo, tiene un alto riesgo de padecer cáncer de piel y no puedo comer alimentos como el sushi debido a las bacterias potenciales.clarin